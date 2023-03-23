Тарифы размашисто перекрестились

Бизнес заплатит рекордную сумму за снижение тарифов на электроэнергию для населения. В 2023 году объем перекрестного субсидирования, по оценкам ВШЭ, подскочил на 18%, до 294 млрд руб. Такая динамика, по мнению аналитиков, связана с резким ростом общей выручки сетевых компаний и включением в тарифы крупных организаций расчетной прибыли в 5%. В ФАС утверждают, что объем субсидии находится в пределах разрешенного уровня. В «Россетях» же напоминают, что рост выручки сетей был рассчитан с учетом заморозки тарифов до лета 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе (платеж бизнеса за снижение энерготарифов для населения) достиг рекордных 293,9 млрд руб., следует из анализа Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ на основе открытых данных. Он увеличился на 44 млрд руб., или на 18% год к году (см. график).

Рост перекрестного субсидирования произошел в подавляющем большинстве регионов, а в 20 субъектах РФ регуляторам из-за этого пришлось индексировать тарифы на передачу для бизнеса сверх предельного уровня в 9% (см. “Ъ” от 25 января). Наибольшая удельная величина перекрестного субсидирования — в Марий Эл (1,47 руб. на 1 кВт•ч), Дагестане (1,46 руб.), Чечне (1,41 руб.).

Тарифы для населения с 1990-х годов сдерживаются ниже экономически обоснованного уровня. Правительство неоднократно пыталось ликвидировать этот дисбаланс и в 2014 году поручило Минэкономики и ФАС составить график его снижения. Но вместо этого в 2022 году регуляторам разрешили увеличить объем перекрестного субсидирования сверх предельного уровня (241 млрд руб.).

Основная причина увеличения субсидии — рост плановой выручки сетевых компаний. Регуляторы утвердили выручку всех компаний на уровне 1,15 трлн руб. Выручка крупнейших из них составила 846,1 млрд руб., увеличившись на 18%, или на 128,8 млрд руб. Треть прироста, или около 40 млрд руб.,— это объем расчетной предпринимательской прибыли (РПП).

Правительство впервые разрешило учитывать РПП в размере 5% от общей выручки в 2023 году для крупных компаний с долей свыше 10% в регионе (см. “Ъ” от 24 января 2022 года). Регуляторы учли РПП в большинстве регионов, где тарифы для бизнеса индексировали выше предельного уровня, отмечают аналитики: «Отказ в учете РПП позволил бы сократить количество регионов, нуждавшихся в превышении предельных уровней».

«Перекрестное субсидирование является частью социальной политики государства, которая направлена на недопущение резкого роста тарифов для населения»,— заявили “Ъ” в ФАС. Там отметили, что предельный уровень перекрестного субсидирования не был превышен: показатель в 2023 году составил 290,9 млрд руб. при максимально возможном уровне в 304 млрд руб. В службе заверили, что учет РПП не может являться основанием превышения предельных уровней тарифов и в целом не привел к «необоснованному росту необходимой валовой выручки (НВВ)».

В «Россетях» сказали “Ъ”, что рост НВВ обусловлен внеплановой индексацией тарифов 1 декабря 2022 года: следующая индексация запланирована не ранее 1 июля 2024 года, поэтому прирост НВВ за 2022–2024 годы не будет превышать инфляцию. «По отдельным субъектам РФ решения об установлении тарифов, отличных от предельных уровней, были приняты для устранения возникших локальных регуляторных дисбалансов, не связанных с необходимостью учета РПП»,— добавили в госхолдинге.

«Ситуация наглядно иллюстрирует, как "перекрестка" из инструмента социальной защиты трансформировалась в способ финансирования постоянно растущих расходов сетевых монополий,— считают в "Сообществе потребителей энергии".— Подобрать более вопиющий пример неэффективности отраслевого регулирования в российской экономике за последние десятилетия будет, пожалуй, очень сложно».

Алексей Фаддеев из ИПЕМ полагает, что рост НВВ связан с увеличением цен на промышленные товары в энергетическом секторе на 15% в 2022 году. Объективных предпосылок к снижению субсидирования не просматривается, считает он: «Тарифы для населения будут сдерживаться, а иных способов покрытия растущих издержек, кроме как переложить их в тарифы для коммерческих потребителей, нет». Причем реальный объем стоимости поддержки населения, по оценкам Сергея Роженко из Kept, уже превышает 450 млрд руб. в год, если учитывать скидку на цену электроэнергии для населения на оптовом энергорынке.

Полина Смертина