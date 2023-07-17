Цены поднялись по проводам

Стоимость технологического присоединения к электросетям для населения после отмены льгот выросла более чем в сто раз, подсчитали в ВШЭ. С 2009 года плата удерживалась на уровне в 550 руб. за 15 кВт, а на июль 2023 года в среднем по стране составляет около 75 тыс. руб. Новые правила должны уменьшить аварии в сетях и сдержать рост тарифов, говорят в Минэнерго, отмечая сохранение адресных льгот. Между тем текущие тарифы 4–9 тыс. руб. за 1 кВт, по оценкам экспертов, все равно не покрывают реальные расходы на строительство ЛЭП и подстанций. Пока главным эффектом изменений стало сокращение объема заказов на подключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмена льготного технологического присоединения (ТП) к электросетям привела к многократному росту стоимости услуги для населения. С 1 июля 2023 года суммарная плата за 15 кВт присоединяемой мощности в среднем по стране составила около 75 тыс. руб., что в 136 раз больше прежней льготной ставки, следует из отчета Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (ИЭиРИО). Последние 13 лет платеж за ТП искусственно удерживался на уровне 550 руб. за 15 кВт, но 1 июля 2022 года правительство отменило льготу и стало устанавливать минимальный размер платы за 1 кВт.

Минимальная ставка дважды повышалась: с 1 июля 2022 года она составляла 3 тыс. руб. за 1 кВт, а с 1 июля 2023 года — 4 тыс. руб. С июля 2024 года показатель повысят до 5 тыс. руб. Каждый год региональный регулятор индексирует тариф по промышленной инфляции (в 2023 году — на 6,4%).

Региональный регулятор может повышать ставку за ТП сверх минимального порога, но в пределах 10 тыс. руб. Львиная доля регионов (50 субъектов РФ) удерживает удельную плату за ТП на минимально возможном уровне — 4–4,26 тыс. руб. за 1 кВт. Среди регионов с самой низкой ставкой — Иркутская, Магаданская и Омская области, а также Забайкальский и Пермский края. В 18 регионах показатель превышает 6 тыс. руб., то есть совокупный платеж за 15 кВт — более 90 тыс. руб. В Московской и Тверской областях ставка близка к максимальной (см. график).

Сетевая организация обязана подключать бытовых потребителей по регулируемым ставкам на расстоянии до 300 м от существующей сети в городе и до 500 м — в сельской местности. Если объекты физлиц находятся в непосредственной близости от сети, то плата будет ниже и будет включать только затраты «за бумагу» и организацию учета, пояснили “Ъ” в Минэнерго.

Льготы для физлиц стали более адресными: в частности, для многодетных семей, ветеранов и малоимущих тариф на ТП составляет 1 тыс. руб. за 1 кВт. Льготы предоставлены также МСБ (до 150 кВт, третья категория надежности) на расстоянии в пределах 200–300 м от сети. Остальные предприниматели полностью оплачивают строительство «последней мили», отмечают в Минэнерго.

Несмотря на существенное увеличение ставок, новый уровень платы за ТП для населения все равно не компенсирует реальную рыночную стоимость подключения, говорит Артем Коваль из ИЭиРИО. Экономически обоснованная цена ТП рассчитывается исходя из стандартизированных ставок, установленных регулятором.

С июля 2023 года в большинстве регионов ставки покрывают организационно-технические расходы (в среднем по стране 14,6 тыс. руб. с НДС) и установку электросчетчиков (28,1 тыс. руб.), однако на оставшуюся сумму можно построить в среднем лишь 15,6 м ЛЭП, а на строительство трансформаторной подстанции (в среднем — 484 тыс. руб.) средств не остается вовсе, уточняет господин Коваль. В результате у сетевых компаний возникают выпадающие доходы, которые приходится включать в тарифы для бизнеса.

Глава «Россетей» Андрей Рюмин в интервью “Ъ” говорил, что стоимость ТП в диапазоне 5–8 тыс. руб. за 1 кВт — «нерыночная», а реальная цена — более 10 тыс. руб. за 1 кВт (см. “Ъ” от 27 июня). По его оценкам, за десять лет для льготного ТП было создано до 40 ГВт мощности, из которых востребовано около 12%. Увеличение платы уже привело к снижению количества заявок на присоединение — «люди подают заявку на тот объем, который им действительно нужен».

В Минэнерго добавляют, что новые правила расчета ставок за ТП «позволят снять с уже подключенных потребителей обязанность оплачивать затраты сетевых организаций» на присоединение новых абонентов в составе конечных тарифов на электроэнергию. Нововведения также могут «создать базу для модернизации распределительных сетей, что позволит повысить надежность и качество электроснабжения и снизит число аварий». Однако, как следует из исследования ИЭиРИО, не все регионы пытаются ограничивать спрос на убыточное ТП. В субъектах РФ с наибольшей долей выпадающих доходов в тарифах, включая Хакасию, Камчатку и Карелию, ставка ТП установлена на минимально возможном уровне.

Полина Смертина