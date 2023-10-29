Всепроблемно избранный

Конгрессмену Майку Джонсону, который в среду был неожиданно для всех избран 56-м спикером Палаты представителей США, предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Его главная задача на ближайшее будущее — сгладить противоречия между двумя практически непримиримыми крыльями республиканцев, одновременно пытаясь найти общий язык с Белым домом и контролируемым демократами Сенатом. Пока ему удается удерживать хрупкое партийное единство. Но это единство вполне могут нарушить такие вопросы, как принятие нового бюджета, который во избежание шатдауна необходимо согласовать до 17 ноября, и помощь Украине. Любое решение по этим вопросам кого-то из республиканцев не устроит. При этом господин Джонсон не может поссориться ни с кем из однопартийцев без риска потерять пост. Ведь поправку о том, что вотум недоверия спикеру могут вынести даже с подачи одного-единственного законодателя, никто не отменял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взвешенность и бесконфликтность конгрессмена Майка Джонсона помогли ему занять пост спикера Палаты представителей США. Теперь ему предстоит доказать, что он умеет сглаживать противоречия внутри родной Республиканской партии и договариваться с оппонирующими ей демократами

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY, Elizabeth Frantz / Reuters Взвешенность и бесконфликтность конгрессмена Майка Джонсона помогли ему занять пост спикера Палаты представителей США. Теперь ему предстоит доказать, что он умеет сглаживать противоречия внутри родной Республиканской партии и договариваться с оппонирующими ей демократами

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY, Elizabeth Frantz / Reuters

На прошедшей неделе в Палате представителей США наконец-то появился новый спикер — Майк Джонсон (см. “Ъ” от 26 октября). После провала отчаянных попыток куда более авторитетных республиканцев занять этот пост он стал компромиссной фигурой, на время объединившей однопартийцев. За господина Джонсона единогласно проголосовало все республиканское большинство палаты, за исключением одного отсутствовавшего в тот день законодателя.

По замечанию Politico, выбор Майка Джонсона неслучаен. На протяжении всей своей карьеры конгрессмена «консерватор-тихоня» отличался взвешенностью и бесконфликтностью. С одной стороны, он тесно взаимодействовал с правыми республиканцами, сторонниками жесткой линии, с другой — не лез на рожон в спорах с однопартийцами-центристами.

Как рассказывал на днях журналистам экс-президент Дональд Трамп, «никто не может сказать про него дурного слова». Кстати, сам господин Трамп записал победу Майка Джонсона на свой счет, заявив, что именно он предложил однопартийцам эту кандидатуру. По его словам, до того «никто и не думал о Майке», и «вот теперь он спикер палаты». Впрочем, господин Трамп забыл упомянуть о том, что он поддерживал и кандидатуру другого кандидата на пост спикера, Джима Джордана, но тот не был избран, поскольку засветился в партийных скандалах и был известен непримиримой позицией по ряду вопросов.

В целом же, по мнению экспертов, в результате ожесточенных внутрипартийных баталий в Республиканской партии возобладало крайне правое крыло. Не исключено, что именно его очередная победа при избрании спикера привела к тому, что один из самых ярких республиканцев-центристов, желавших побороться за президентский пост, бывший вице-президент Майк Пенс, в субботу заявил о выходе из предвыборной гонки.

Немаловажно, что конфликт господина Пенса с Дональдом Трампом разгорелся из-за того, что тот, будучи вице-президентом, сразу же согласился с итогами президентских выборов-2020 и признал победу на них Джо Байдена. А вот Майк Джонсон был одним из главных «архитекторов попытки Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года в Конгрессе», напоминает Financial Times.

Однако факт участия нового спикера в попытке поставить под сомнение итоги голосования не помешал самому Джо Байдену поприветствовать победу Майка Джонсона. Американский президент в своем заявлении по случаю выборов спикера сообщил: «Несмотря на то что у нас есть реальные разногласия по важным вопросам, необходимо прилагать взаимные усилия, чтобы найти точки соприкосновения везде, где это возможно».

Впрочем, пока неясно, готов ли спикер к реальным компромиссам. Так, план, который Майк Джонсон представил на суд однопартийцам в ходе своей избирательной кампании, скорее указывал на стремление обходить острые углы, а не на поиск решений. Этот план представлял собой пространный документ, в котором господин Джонсон, в частности, обещал «вести с позиции силы переговоры с контролируемыми демократами Сенатом и Белым домом». Он также допустил возможность принятия еще одной временной резолюции по бюджету, но только при условии «консенсуса» республиканского большинства. В документе не упоминались спорные для республиканцев вопросы, зато поднимались темы, по которым они едины. Например, первым пунктом стояло «принять резолюцию председателя Маккола (председатель комитетов по международным отношениям и внутренней безопасности Майкл Маккол.— “Ъ”), осуждающую "Хамас"». Это господин Джонсон незамедлительно и сделал сразу после своего избрания и получил широчайшую двухпартийную поддержку. Резолюция была принята 412 голосами, против высказались лишь десять конгрессменов, шесть — воздержались.

И в предвыборной программе, и в обращении к Конгрессу после избрания Майк Джонсон ни словом не обмолвился об Украине.

Он лишь сказал, что «потрясения и насилие на Ближнем Востоке и в Восточной Европе» требуют от США «сильного руководства», зато повторил столь любимую всеми республиканцами мантру, что «самой большой угрозой нашей национальной безопасности является долг нашей страны». «У нас катастрофа на нашей южной границе,— продолжил новоизбранный спикер.— В Сенате и Белом доме больше не смогут игнорировать проблему, которая затронула всех от Техаса до Нью-Йорка, переживающих волну за волной нелегальных мигрантов, наши улицы наводнены фентанилом, во всех наших сообществах от него умирают дети и даже взрослые, статус-кво неприемлем… и мы должны объединиться и заняться этой проблемой».

Пока остается под большим вопросом, сумеет ли Майк Джонсон сохранять статус-кво долго, умиротворяя своих коллег-республиканцев, и одновременно продвигаться вперед в вопросах согласования бюджета с контролируемыми демократами Сенатом и Белым домом. Вполне может быть, что в будущем его ждет судьба его предшественника — гораздо более опытного политика экс-спикера Кевина Маккарти, который весь свой срок ходил по лезвию бритвы, пытаясь договариваться с оппонентами, не вызвав раскола среди однопартийцев.

Между тем правила Платы представителей о вынесении вотума недоверия спикеру не изменились: его кандидатура все так же может быть поставлена на внеочередное голосование по запросу лишь одного конгрессмена.

Поводом может стать, например, запрошенные Белым домом одним пакетом средства на помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму $106 млрд. Львиная доля ($61 млрд) предназначена Киеву. Напомним, одной из причин того, что крайне правый республиканец Мэтт Гейтс поставил вопрос о несоответствии Кевина Маккарти должности спикера, как раз и были подозрения о якобы его договоренностях с демократами о помощи Украине.

Поначалу Майк Джонсон на словах выражал активную поддержку Украине, но в последнее время все чаще присоединялся к правым однопартийцам, выступая против многомиллиардных расходов по этой статье.

В частности, он с 117 консерваторами выступил против включения в бюджет Пентагона $300 млн на подготовку украинских военнослужащих. Вопрос в итоге был решен положительно благодаря тому, что демократов поддержала часть республиканцев.

В интервью Fox News новый спикер постарался сбалансированно выступить по вопросу Украины, заявив, что ничего не имеет против того, чтобы ей помогать. «Мы не собираемся их (украинцев.— “Ъ”) бросать», поскольку «мы не можем позволить Владимиру Путину одержать верх на Украине», «на этом он не остановится», и это, «вероятно, воодушевит и усилит Китай», отметил политик. А после этого добавил: «Но на нас лежит и ответственность за управление бесценным достоянием американского народа». Поэтому выходом он назвал разделение общего пакета помощи на отдельные законопроекты. По его словам, это является «консенсусом среди республиканцев Палаты представителей». По словам спикера, именно об этом он сообщил в ходе встречи с другими лидерами партий в Конгрессе и президентом США в Белом доме.

Что же касается Израиля, то в Палате представителей уже на подходе отдельный законопроект о военной помощи еврейскому государству на сумму $14 млрд, что соответствует запросу Белого дома, пояснил спикер. В другой беседе с журналистами он отмечал, что при согласовании помощи Украине может идти речь о неких «условиях… подотчетности» и нужно, чтобы были понятны «цели Белого дома». По мнению HuffPost, помимо упомянутых «условий» республиканцы в палате могут взамен затребовать от демократов договоренностей по усилению охраны границы.

Между тем разделение помощи Израилю и Украине противоречит предпочтениям администрации Байдена, демократов в Конгрессе и многих республиканцев-центристов, которые считают, что лучший способ обеспечить финансирование по обеим статьям расходов — это их объединение (например, глава двух ключевых комитетов палаты Майк Макколл придерживается такой точки зрения). Поэтому господин Джонсон все-таки кривит душой, говоря о консенсусе, отмечается в материале The New York Times.

Таким образом, единство в Палате представителей среди республиканцев очень хрупкое, впрочем, как и в Сенате.

Если лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл и авторитетный сенатор Линдси Грэм выступают за объединение помощи Киеву и Израилю, то, например, сенаторы от Флориды Марко Рубио и от Техаса Тед Круз считают, что статьи нужно разделить. Более того, отдельная группа в верхней палате Конгресса во главе с сенаторами Роджером Маршаллом от Канзаса и Джей Ди Вэнсом от Огайо представила в четверг законопроект, предусматривающий оказание военной помощи только Израилю. «У Израиля есть достижимая цель»,— написал сенатор Вэнс в записке, которую он распространил среди республиканцев перед представлением законопроекта, а «у Украины — нет», ссылается на документ The Hill.

Досталось от сенатора и новоизбранному спикеру. «К его великой чести, новый спикер был стойким приверженцем украинского вопроса, последовательно голосуя против бесконечного конфликта без какого-либо плана со стороны администрации Байдена. Тревожно видеть, как он так быстро меняет свою песню, после того как его повысили до этой роли»,— написал законодатель в соцсети X.

Как бы то ни было, в ближайшие недели новому спикеру предстоит пройти настоящее боевое крещение в баталиях по поводу бюджета и выделения помощи союзникам, и только время покажет, поможет ли ему его знаменитая гибкость.

Екатерина Мур, Вашингтон