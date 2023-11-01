Красногвардейский район Белгородской области возглавила бывшая сотрудница МВД

На должность главы администрации Красногвардейского района Белгородской области была назначена 40-летняя Галина Руденко. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты муниципального совета района. Об этом сообщили в райадминистрации.

Сегодня в центре культурного развития «Юбилейный» в городе Бирюч Красногвардейского района состоялась церемония принятия присяги госпожой Руденко. Она назвала этот день «важным и волнительным», а также пообещала приложить все усилия для улучшения жизни в районе.

Галина Руденко родилась 30 октября 1983 года в Белгороде. Более 16 лет служила в отделе МВД по Шебекинскому городскому округу. С марта 2020 года по сентябрь 2023-го возглавляла Муромскую территориальную администрацию Шебекинского горокруга. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

13 октября в должности главы Белгородского района была утверждена Анна Куташова, ранее возглавлявшая Красногвардейский район. До этого приграничным муниципальным образованием руководил Владимир Перцев, досрочно покинувший пост «по собственному желанию».

Алина Морозова

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