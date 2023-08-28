Красноярские столпы

“Ъ” начинает серию репортажей из регионов, где осенью пройдут выборы губернаторов. Первый рассказ о Красноярском крае, где врио главы региона Михаилу Котюкову, работавшему последние 13 лет в Москве, приходится конкурировать не только с реальными соперниками, но и со своим предшественником, «стопроцентным красноярцем» Александром Уссом. И пока, по оценке корреспондента “Ъ” Григория Лейбы, господин Котюков в этом заочном соревновании выглядит предпочтительнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Красноярска уверены, что их регион заслуживает особого отношения со стороны федерального центра

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жители Красноярска уверены, что их регион заслуживает особого отношения со стороны федерального центра

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Какая самая полноводная река России? Подсказываю: не Волга»,— подзуживает экскурсовод измученных 30-градусной жарой школьников. Дети не отвечают — только ловят ртами спасительный ветер с Енисея.

Прогуливающейся паре пенсионеров “Ъ” задал вопрос посложнее: что они думают о выборах губернатора? «Без толку размышлять,— отрезает Анна Владиславовна.— Не наигрались еще? Они (губернаторы.— “Ъ”) меняются, а все как было, так и остается». Ее супруг Сергей Владиславович, кажется, не согласен: «Ни одних (выборов.— “Ъ”) не пропустил, и на эти пойду. Почему? Положено». Своего фаворита он не называет, ссылаясь на тайну голосования, но рассказывает, что в 1998 году голосовал «против Лебедя»: «Тогда выбрали москвича (Александр Лебедь родился в Новочеркасске.— “Ъ”) себе на голову. Хорошо вышло?» Фору местным политикам дают и другие горожане. «Где вы (Москва.— “Ъ”), а где мы? Не обижайтесь, но чужие просто нас не поймут»,— объясняет красноярка Ирина, посмеиваясь над увиденным где-то федеральным опросом, где край назвали «севером».

46-летний врио губернатора Михаил Котюков, назначенный указом президента в апреле, заработал первые очки уже по факту своего происхождения (родился, учился и до 2010 года работал в Красноярске, после чего переехал в Москву, где дослужился до министра науки и высшего образования РФ). По оценкам экспертов «Минченко Консалтинга», в «рейтинге выживаемости» глав регионов он опережает всех коллег-сибиряков. Господин Котюков в своих силах, судя по всему, тоже уверен: на параллельных выборах в городской совет он возглавляет партсписок «Единой России» (ЕР).

«В условиях текущего сложного исторического этапа в нашей стране необходима сплоченная, единая команда власти»,— объяснил врио это свое решение.

Для городских партийцев его помощь лишней точно не будет: прошлые выборы по партспискам ЕР проиграла ЛДПР (25% против 28% голосов), и сохранить в совете большинство удалось только усилиями одномандатников.

«Так работают, что лучше б не работали»

Либерал-демократам тот успех не простили, считает лидер ячейки Александр Глисков: «В последние пять лет в отношении ЛДПР была откровенная травля: и переманивали наших депутатов в партию власти, и двойников выставляли на выборах, и "работу" вели с потенциальными спонсорами, чтобы не жертвовали денег». Но народная тропа к либерал-демократам только ширилась, уверяет партиец: «Ко мне тысячи обращений поступают, это, наверное, сравнимо с тем, сколько мэр Красноярска получает».

В красноярской политике 50-летний юрист Глисков с 35 лет: в 2008-м впервые стал городским депутатом, а в 2016-м избрался в краевой парламент. По приемной, главная достопримечательность которой — висящий на стене огромный топор с профилем Владимира Жириновского на лезвии, депутат ходит в партийном желто-синем поло, в нем же выступает на дебатах. Регистрацию на выборах он получил одним из последних: возникли проблемы с муниципальным фильтром в связи с «логистическими трудностями». Но решить их помогла администрация губернатора, признает либерал-демократ: «Сказали: "Мы заинтересованы, чтобы все партии были в бюллетене, не хотим выборов, легитимность которых будет под сомнением"».

Поддержка со стороны краевых властей отражает смену политической парадигмы, отмечает господин Глисков: «Сейчас поспокойнее: как-то неудобно по мелочи жаловаться, что какие-то лживые листовки про меня в почтовые ящики пихают или псевдосоциологические опросы проводят». О том, что стало толчком к переменам, приезд Михаила Котюкова или вмешательство Москвы, депутат не готов сказать однозначно: «Думаю, по совокупности. Никто ведь не заинтересован в грязной избирательной кампании».

Предвыборная программа у кандидата от ЛДПР «маленькая, но очень красивая», признается он, выкладывая на стол небольшой буклет с 20 пунктами, один из которых местные журналисты кратко назвали «люстрацией». Сам Александр Глисков этот термин не употребляет, так как его смысл понятен «не всем избирателям», но суть подтверждает: «Я в 2021 году предложил это правительство (края.— “Ъ”) в отставку отправить. Говорю: ну невозможно уже, люди только "схематозом" занимаются, во всех отраслях все провалено, решают только личные вопросы. На меня жаловались Жириновскому: как он смеет уважаемых людей… Я говорю: когда их сажать будут, ваших уважаемых людей, я напомню, как вы за них заступались».

Об уголовном деле в отношении краевого премьера Юрия Лапшина СМИ заговорили еще в феврале — речь шла о злоупотреблениях при строительстве метро. С приходом Михаила Котюкова господин Лапшин подал в отставку, а в июле детали расследования наконец раскрыли официально: чиновнику вменили в вину две статьи УК РФ — о превышении должностных полномочий и о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. За месяц до этого в суд ушло дело (все по тому же метрополитену) в отношении бывшего краевого министра транспорта, который, по версии следствия, выплатил подрядчику 740 млн руб., зная, что тот не выполнил работы в полном объеме. Вину экс-министр признал и указал на причастных к преступлению «иных лиц», среди которых оказался и Юрий Лапшин. Попутно в СМИ гремели и другие уголовные дела: в отношении главы одного из районов города, гендиректора краевого фонда капремонта, заместителя главы краевого социального фонда, крупного застройщика…

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На местном уровне кошмар,— загибает пальцы господин Глисков.— Прямых выборов нет, ставят каких-то… Прислали одного исполнять обязанности главы Емельяновского района (предыдущая села на четыре года), так его догнало дело с Минусинского района: после пожаров какую-то свалку не убрал». Краевая ЛДПР, впрочем, и сама прописалась в криминальной хронике: по уголовному делу о злоупотреблениях при северном завозе в СИЗО остается вице-спикер заксобрания Сергей Натаров. В июне фракция выставляла его кандидатом в сенаторы, однако назначение предсказуемо получил экс-губернатор Александр Усс.

Ситуацию с кадрами, возникшую на этом тяжелом фоне, Александр Глисков считает «взрывоопасной» и уверен, что этот вопрос новому губернатору придется решать в числе первых. И своему основному конкуренту либерал-демократ не завидует: «Тяжело Михал Михалычу (Котюкову.— “Ъ”), конечно. Попал он в непривычную для себя среду». Правда, ЛДПР — единственная фракция, с представителем которой врио так и не встретился официально, сетует депутат: «Представитель губернатора в заксобрании сказал: ты самый последний в очереди, потому ты самый весомый конкурент. Воспринимай как высокую оценку твоего потенциала. Ну, будет возможность встретиться, я расскажу, что на местном уровне дурят его, устраивают спектакли, вместо того чтобы рассказать о реальных проблемах, которые людей тревожат и которые нужно решить».

Впрочем, свою боль красноярцы новому главе уже доносят, добавляет политик: «Telegram-канал Котюкова — это же ад: с него требуют решить тысячи самых мелких проблем, которые должны решать главы (муниципалитетов.— “Ъ”). Он им говорит: идите, работайте с людьми. А они не умеют, боятся, так работают, что лучше б не работали».

«Самое первое — это открытость»

Пример работы «в полях» Михаил Котюков подает лично. «Вернувшись в родной край, я побывал в городах и районах. Вижу вопросы, которые вас волнуют, и эти вопросы будут в поле нашего внимания»,— пообещал он на дебатах. «Работать по-новому работать для людей»,— вторили кандидату создатели его предвыборных баннеров, видимо, так и не определившись с правильным знаком препинания между двумя строчками-тезисами.

Найти в плотном графике врио время для беседы с “Ъ” его помощники не смогли, зато пройти на встречу кандидата от ЕР с жителями микрорайона Солнечный в Красноярске корреспонденту “Ъ” удалось беспрепятственно. Этот район получил известность в 2019 году, когда его жительница на прямой линии пожаловалась президенту на отсутствие социальной инфраструктуры. С тех пор Солнечный остается болевой точкой для местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пообщаться с врио губернатора Михаилом Котюковым (сидит за столом справа) жители микрорайона Солнечный смогли не только коллективно, но и тет-а-тет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Пообщаться с врио губернатора Михаилом Котюковым (сидит за столом справа) жители микрорайона Солнечный смогли не только коллективно, но и тет-а-тет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В актовом зале школы №144 был аншлаг: организаторам даже пришлось запустить прямую трансляцию в холле, где выставили несколько рядов деревянных стульев. Парту, ставшую трибуной для господина Котюкова и главы Красноярска Владислава Логинова, разместили у подножия сцены, так что горожане наблюдали за чиновниками свысока. Последних собралось много — губернатор взял с собой представителей нескольких профильных министерств края.

Слугам народа граждане пощады не дали, атаковав их всевозможными вопросами: от недоразвитой инфраструктуры до плохой работы управляющих компаний. Отдуваться пришлось мэру: он разъяснял обстановку, цитировал законы, вступал в спор, то есть всячески демонстрировал погруженность и заинтересованность. Врио главы преимущественно слушал, в иные моменты твердо обещал «разобраться», а в кульминации даже подарил зрителям любимый сюжет «экзекуции» провинившегося подчиненного. «Я говорил вам: не перепоручать никому, заниматься лично. Мы договаривались. Это последнее предупреждение»,— отчитал Михаил Котюков строительного министра, позабывшего встретиться с обманутыми дольщиками. Редкое зрелище в зале встретили овацией.

По окончании полуторачасовой встречи люди предсказуемо бросились к главному гостю, чтобы хоть минуту побеседовать тет-а-тет. «Видите, к нему не подобраться»,— отметали просьбу “Ъ” о хотя бы блицинтервью представители аппарата губернатора. Но подобраться все же удалось, отстояв в импровизированной очереди. «Самое первое — это открытость и ориентация на интересы людей,— пояснил “Ъ” господин Котюков свою готовность стоически выслушивать всех подошедших.— Человек в центре всего, мы работаем для людей, и это основное из того, что является в нашей работе определяющим. Все планы, которые составляем, сделаны на основе в том числе таких встреч. Важно то, что волнует жителей». В конце концов работает власть для людей, чтобы «решить те проблемы, которые есть», добавил врио главы края: «То, что быстро решается, решим быстро, то, что требует системных, больших решений, законодательного оформления,— будем системно работать».

Курс на открытость взяла и краевая «Единая Россия». Партийный офис под выборы сменил формат и из общественной приемной стал штабом общественной поддержки. Теперь это политический кластер с бесконечными мероприятиями и активностями для всех желающих. Так, в День государственного флага единороссы выставили у входа триколор и предлагали прохожим закрепить ленточку белого, синего или красного цвета на одной из полос. Талисманом штаба остался медведь, но он помолодел, подобрел, примерил зимнюю лыжную шапочку и обзавелся краевым талисманом — кедровой шишкой. В штабе теперь его так и зовут — Мишка с шишкой. За гостями он наблюдает со всех стен и окон. «Это важная площадка для партии,— рассказывает руководитель штаба Татьяна Ячменева.— Это работа с социальными средами через активности, полезные мероприятия, через доступность и открытость».

Большинство мероприятий проходит с участием кандидатов от ЕР, а на открытии штаба побывал и Михаил Котюков, продолжает единоросс: «Единая команда. Вы видите, он не боится бренда, идет смело, и здесь у нас тоже бывает: программа его партийная тут защищалась». Штабисты очень стараются внести свой вклад в избирательную кампанию, говорит его руководитель: «Но самый большой для нас вклад — это, наверное, не про процент, а про то, чтобы показать "Единую Россию" другой: обновленной, открытой, доступной, доброй, полезной».

В ближайшее время штаб вместе с врио губернатора намерен запустить проект «Земляки», в рамках которого главы муниципалитетов будут встречаться с молодежью, уехавшей учиться в краевой центр. «Проект о важности и нужности, о том, что родина зовет,— объясняет Татьяна Ячменева.— И сам Михаил Михайлович — большой пример того, как вернуться, быть важным, нужным и подхватить регион и край». Сам губернатор не против и даже вызывается организовать выездную встречу с красноярцами-студентами в Москве, добавляет она. Тут же, в штабе, можно оставить наказ, просьбу или пожелание и ему, и вообще любым красноярским единороссам — обращения обещают отрабатывать по полной и с обратной связью.

«Для такого края нужно оставлять денег в разы больше»

В конторском здании через дорогу от «Мишки с шишкой» квартирует Иосиф Сталин. Коммунисты отлили его бюст на собственные деньги и теперь мучительно пытаются согласовать установку с горадминистрацией. КПРФ и ее местный лидер, вице-спикер заксобрания Андрей Новак, тоже привечают гостей, хотя и в более строгой, агрессивно-кумачовой обстановке.

Озабочены они решением вечной задачи — как нарастить социальные расходы и вместе с тем обеспечить бюджетные доходы. «У нас не просто тезисная программа,— уверяет господин Новак.— У нас выработаны все правовые акты, законопроекты, которые необходимо просто принять, чтобы изменилась жизнь». Коммунист считает, что и нынешних немалых краевых средств вполне хватит на то, чтобы закрывать необходимые «потребности бюджетной сферы», но одновременно призывает местные финансово-промышленные группы «начать вкладываться в развитие» регионов присутствия, и в частности в образование.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Модель, обрисованная коммунистом, выглядит заманчиво просто: государство обеспечивает промышленников госзаказом, а взамен требует развития усложненного, несырьевого производства и социальной сферы. «Здесь есть еще один перекосик, который необходимо исправлять на федеральном уровне,— указывает Андрей Новак.— Это налоги, которые забирает федеральный центр. Для такого края, с такой протяженностью нужно оставлять денег в разы больше». В поддержке красноярцев КПРФ уверена, потому господин Новак настаивает на возвращении нижнего порога явки: «До 23% — явка партии власти. Все, что выше,— это протестный электорат». Последний, по замыслу коммунистов, в большинстве своем отдаст предпочтение КПРФ и в губернаторской кампании, и на выборах в горсовет.

К люстрациям Андрей Новак не призывает, хотя и соглашается, что у нового губернатора, кто бы им ни стал, «будут вопросы к некоторым министрам»: «Но и не надо забывать: законодательство таким образом поменялось, что у нас напрямую краевой министр подчиняется министру федеральному, вопросы ему приходится согласовывать с ним».

Бюст генералиссимуса (а также портреты Феликса Дзержинского и почему-то Льва Троцкого) обнаружился и в редакции вроде бы далекого от коммунистических идеалов «8 канала», где базируется кандидат в губернаторы и депутат заксобрания Ирина Иванова. Партия «Зеленые» — третья в ее карьере: до этого она успела побывать в ЕР (не выдержала партийной дисциплины) и ЛДПР (вошла в клинч с Сергеем Натаровым). В политику в 2018 году госпожа Иванова вернулась (в качестве депутата горсовета) как раз благодаря «8 каналу»: она участвовала в его создании и работала исполнительными директором. Сейчас кандидат появляется в его сюжетах в роли разоблачителя власти и защитника угнетенных. Правда, Михаила Котюкова эти выпады не касаются (канал даже разместил его предвыборный ролик), но других чиновников «восьмерка» не щадит, напоминая, как те, кто теперь находится под судом, когда-то пугали этими самыми судами журналистов.

«К сожалению, Александр Викторович (Усс.— “Ъ”) задал свой тренд,— говорит Ирина Иванова.— Создал атмосферу, непримиримую к критике. У него благодаря его большой политической истории было много друзей и врагов, и он продолжал бороться с врагами, помогая при этом друзьям и аффилированным лицам». По мнению депутата, экс-глава «не управлял, а пытался править», за что в конечном итоге и оказался нелюбим народом. Поэтому она открыто выступила против назначения господина Усса сенатором: «Не можешь ты говорить: все хорошее — это я, все плохое — это они. Ты привел эту команду. При тебе Лапшин работал руководителем правительства. При тебе из проекта метро 100% украли. Это что, нормально?» Такого критичного отношения, как к господину Уссу, признается кандидат зеленых, она не помнит ни к одному губернатору, «несмотря на то что он был свой».

А вот Михаил Котюков госпоже Ивановой понравился: «На меня он произвел хорошее впечатление, особенно в сравнении с предыдущим губернатором. Он, знаете, такая рабочая лошадка: не барин, приехал работать, прост в общении, не ходит с охраной, если задаешь вопрос, старается в нем детально разобраться». Многим чиновникам, по ее мнению, при господине Котюкове будет сложно, потому что работать придется значительно больше. Но чистка системе понадобится, кто бы ни стал губернатором, уверена депутат, хотя легким процесс не будет: «Главврач не может прийти и убрать плохих врачей: ты уберешь, а людей лечить надо!»

На выборы Ирина Иванова идет с экологической, социальной и даже слегка феминистской повесткой: «Женщине сложнее в политике, кто бы что ни говорил, и это уже победа — встать на уровень с самыми сильными политиками региона». С тем, что внутриполитические тенденции с приходом врио губернатора изменились, она тоже согласна: «Краевая власть не мешала, а даже организационно помогала».

Кстати, экологическая повестка, воспринимаемая во многих регионах со скептической улыбкой, стала в Красноярске, пожалуй, единственным пунктом, объединяющим программы всех кандидатов в губернаторы. Для региона, где из-за едкого смога периодически вводится режим «черного неба», это, конечно, не удивительно. Правда, в то, что хоть кому-нибудь из политиков удастся эту проблему решить, красноярцам пока не верится. «Нереально,— качает головой молодой горожанин Игорь.— Это надо все снести и заново построить, учитывая розу ветров».

Григорий Лейба

Красноярский край Досье Входит в состав Сибирского федерального округа, имеет площадь 2,4 млн кв. км (2-е место по стране). В его состав входят 17 городских округов и 3 муниципальных района, включающих в себя 26 городских и 457 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2023 года — 2,85 млн человек (14-е место). Рождаемость в 2022 году составила 9,3 на 1 тыс. человек населения (31-е место по стране), смертность — 13,5 на 1 тыс. человек (40-е место). Среднемесячная заработная плата составила 70,9 тыс. руб. (12-е место), средняя пенсия — 18 тыс. руб. (18-е). Уровень безработицы составлял 2,6% (74-е место). ВРП региона в 2022 году достиг 3,5 трлн руб. За 2022 год объем прямых иностранных инвестиций составил 747,8 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2022 году — 102,9%. Дефицит бюджета в 2022 году запланирован в размере 45 млрд руб. (доходы — 344 млрд руб., расходы — 389 млрд руб.). Число зарегистрированных преступлений в республике в 2022 году составило 1599 на 100 тыс. человек.