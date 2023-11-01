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Коммерсантъ FM
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Песков о Фридмане: он не олигарх, а крупный бизнесмен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение в Россию предпринимателя Михаила Фридмана. Он заявил, что граждане России ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна. Пресс-секретарь также отдельно подчеркнул, что Михаил Фридман — не олигарх, а крупный бизнесмен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к «возвращению олигарха» Михаила Фридмана в РФ.

В начале октября стало известно, что Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшейся в стране войны с палестинским движением «Хамас» он уехал в Москву. Бизнесмен заявил, что, «когда все уляжется», он планирует вернуться в Израиль и жить там постоянно. Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение миллиардера в РФ, заявил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком, однако каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы.

Правительство Великобритании 19 сентября ужесточило санкции в отношении бизнесмена. В 2022 году против господина Фридмана ввели персональные санкции 27 стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада. Совладелец «Альфа-групп» продолжил жить в Лондоне, откуда в декабре того года подал иск в Европейский суд из-за санкций. 26 октября Высокий суд Лондона отклонил иск Михаила Фридмана, который просил разрешить ему тратить дополнительно 30 тыс. фунтов стерлингов ($35 тыс.) в месяц на обслуживание особняка на севере британской столицы.

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