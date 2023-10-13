Путин призвал судить о возвращающихся релокантах по их отношению к России

Президент России Владимир Путин, говоря о судьбе возвращающихся релокантов, заявил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком. Однако каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы, подчеркнул президент.

«Одно дело нарушать закон, а другое нарушать нормы в отношении родины. Если человек вел себя в отношении России аморально, конечно он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе»,— ответил господин Путин на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Новость дополняется.