Суд Лондона отказал Фридману в праве тратить дополнительно $35 тыс. в месяц
Михаил Фридман проиграл суд об ограничении расходов на содержание особняка
Высокий суд Лондона отклонил иск находящегося под санкциями Великобритании российского миллиардера Михаила Фридмана, сообщает Reuters. Он требовал от британских властей разрешить ему тратить дополнительно 30 тыс. фунтов стерлингов ($35 тыс.) в месяц на обслуживание особняка на севере Лондона.
Михаил Фридман в 2021 году
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ответчиком по иску господина Фридмана было британское агентство по применению финансовых санкций (OFSI). Все средства бизнесмена после включения его в британский санкционный список были заморожены и ему приходится просить у властей официальное разрешение, чтобы потратить любую сумму со своим счетов. Михаил Фридман обратился в суд после того, как OFSI отказалось выдать ему дополнительные лицензии для оплаты его расходов, связанных с управлением лондонским особняком Athlone House.
В числе трат, разрешения на которые добивался предприниматель — 30 тыс. фунтов стерлингов ($36,4 тыс.) в месяц на содержание дома, 1, 8 тыс. фунтов (около $2,2 тыс.) на оплату телефонной связи, аудио- и телевизионного оборудования, отопления и свет, отмечает Reuters. Адвокаты утверждали, что Athlone House — это «уникальная собственность с уникальными потребностями», и не в последнюю очередь это связано с «коллекцией произведений искусства», уточняет Reuters.
Управление по осуществлению финансовых санкций отказало Михаилу Фридману в разблокировке средств на обслуживание особняка. Также ведомство отказало в выделении денег на персонал, включая водителя, так как миллиардер «способен пользоваться общественным транспортом». Судья Высокого суда Лондона Пушпиндер Саини, рассмотрев иск бизнесмена, признал решение властей законным и обоснованным.
Великобритания внесла Михаила Фридмана в санкционный список в марте 2022 года. 9 октября стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и решил переехать на постоянное место жительства в Израиль. Однако из-за войны между Израилем и движением «Хамас» бизнесмен решил временно остановиться в Москве.
По словам самого Михаила Фридмана, его жизнь в Великобритании стала «невозможной» из-за санкций. После этого член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил Следственный комитет России проверить информацию о возможном финансировании вооруженных сил Украины господином Фридманом.