Суд Лондона отказал Фридману в праве тратить дополнительно $35 тыс. в месяц

Высокий суд Лондона отклонил иск находящегося под санкциями Великобритании российского миллиардера Михаила Фридмана, сообщает Reuters. Он требовал от британских властей разрешить ему тратить дополнительно 30 тыс. фунтов стерлингов ($35 тыс.) в месяц на обслуживание особняка на севере Лондона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Фридман в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ответчиком по иску господина Фридмана было британское агентство по применению финансовых санкций (OFSI). Все средства бизнесмена после включения его в британский санкционный список были заморожены и ему приходится просить у властей официальное разрешение, чтобы потратить любую сумму со своим счетов. Михаил Фридман обратился в суд после того, как OFSI отказалось выдать ему дополнительные лицензии для оплаты его расходов, связанных с управлением лондонским особняком Athlone House.

В числе трат, разрешения на которые добивался предприниматель — 30 тыс. фунтов стерлингов ($36,4 тыс.) в месяц на содержание дома, 1, 8 тыс. фунтов (около $2,2 тыс.) на оплату телефонной связи, аудио- и телевизионного оборудования, отопления и свет, отмечает Reuters. Адвокаты утверждали, что Athlone House — это «уникальная собственность с уникальными потребностями», и не в последнюю очередь это связано с «коллекцией произведений искусства», уточняет Reuters.

Управление по осуществлению финансовых санкций отказало Михаилу Фридману в разблокировке средств на обслуживание особняка. Также ведомство отказало в выделении денег на персонал, включая водителя, так как миллиардер «способен пользоваться общественным транспортом». Судья Высокого суда Лондона Пушпиндер Саини, рассмотрев иск бизнесмена, признал решение властей законным и обоснованным.

Великобритания внесла Михаила Фридмана в санкционный список в марте 2022 года. 9 октября стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и решил переехать на постоянное место жительства в Израиль. Однако из-за войны между Израилем и движением «Хамас» бизнесмен решил временно остановиться в Москве.

По словам самого Михаила Фридмана, его жизнь в Великобритании стала «невозможной» из-за санкций. После этого член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил Следственный комитет России проверить информацию о возможном финансировании вооруженных сил Украины господином Фридманом.

Александр Кислов