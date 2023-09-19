Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана

Правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Из обновленного санкционного списка Соединенного Королевства следует, что против него введены ограничения, касающиеся принадлежащих ему самолетов и водных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Фридман в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, самолеты и суда, находящиеся под контролем господина Фридмана, могут быть арестованы. Кроме того, бизнесмену могут отказать в регистрации судов и самолетов в национальном реестре, а действующие регистрации могут быть отменены.

В 2022 году Михаил Фридман оказался под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании и Канады. После введения санкций господин Фридман остался жить в Лондоне. В декабре того же года бизнесмен подал иск в Европейский суд из-за санкций.