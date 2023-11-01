Песков о визите Макрона в Астану: Казахстан — суверенное государство, союзник РФ

Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Астану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Казахстан — это суверенное государство, которое, конечно, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. У нас с Казахстаном исторические отношения, стратегическое партнерство. Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. Мы развиваем наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим, видим полную взаимность»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Эмманюэль Макрон прибыл в столицу Казахстана Астану сегодня, 1 ноября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского коллеги «историческим, очень важным» событием, поскольку сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается.

В ходе переговоров стороны обсудят, в частности, дальнейшую разработку урановых месторождений в республике казахстанско-французским совместным предприятием «Катко». Bloomberg со ссылкой на источники писал, что потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере.