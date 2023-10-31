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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для переговоров об увеличении поставок урана

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан. Поездку связывают с желанием Франции расширить поставки урана, передает Bloomberg со ссылкой на два источника. Потребность Франции в уране связана с прекращение добычи энергоресурса в Нигере. В свою очередь, центральноазиатские страны заинтересованы в расширении сотрудничества с целью снизить влияния России и Китая.

После военного переворота в Нигере французская добыча урановой руды в этой стране прекратилась, пишет агентство. Французская компания Orano SA совместно с казахстанской «Казатомпром» уже разрабатывает урановые месторождения Казахстана, и, как считают источники Bloomberg, в предстоящей поездке господин Макрон будет обсуждать расширение этого сотрудничества. По данным Министерства финансов Франции, в прошлом году Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана в страну.

Агентство указывает, что поездка президента запланирована на 1–2 ноября, однако на сайте президента Франции визит не анонсировался. Представитель Елисейского дворца сообщил, что президент отправится в поездку с делегацией из 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов, в том числе коммунальной компании Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, которая строит атомные станции.

В свою очередь, Казахстан заинтересован в сотрудничестве с целью уменьшить влияние России и давление Китая, передает Bloomberg. Франция же действует согласно стратегии Европейского союза (ЕС) о прекращении использования российских энергоносителей.

В 2022 году Казахстан добыл 43% мирового запаса урановой руды, став лидером в объемах добычи. При этом в стране вопрос о строительстве собственной АЭС вынесли на общенациональный референдум. Такой шаг связан с опасениями граждан ядерной энергетики после Семипалатинского ядерного полигона, который размещался на территории Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей. На полигоне проходили испытания ядерного оружия СССР.

ЕС снижает общий объем импорта урана из России на 16%. Ряд энергокомпаний заместили уран поставками из Казахстана, Канады и Узбекистана. Казахстан увеличил поставку в ЕС на 14%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Уран на черный день».

Александра Горошилова

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