Макрон прибыл в Астану, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в столицу Казахстана Астану. В ходе визита он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президенты обсудят вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества двух стран, а также вопросы международной и региональной повестки, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил журналистам, что на переговорах, в частности, будет обсуждаться дальнейшая разработка урановых месторождений в республике казахстанско-французским совместным предприятием «Катко», передает «Интерфакс».

Господин Токаев сказал, что визит французского президента можно назвать «историческим, очень важным», поскольку сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается. Президент Франции также пригласил господина Токаева в 2024 году посетить Парижский форум мира, тот принял приглашение.

В ходе переговоров президентов Казахстана и Франции в расширенном формате господин Макрон заявил, что центральноазиатская республика имеет стратегическое значение в развитии Транскаспийского транспортного маршрута, который также пролегает через Китай, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы.

Кроме того, господин Макрон заявил, что Казахстан отказывается быть «вассалом каких бы то ни было держав» и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами. «Такая стратегия близка Франции. Мы также любим выбирать наших друзей. Мы их уважаем в продолжительной перспективе»,— сказал президент в ходе переговоров (цитата по «РИА Новости»).

31 октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Эмманюэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для переговоров об увеличении поставок урана. Потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере, сообщало агентство. Позднее визит президента Франции в Казахстан и Узбекистан 1–2 ноября был официально подтвержден.

В 2022 году ЕС впервые за восемь лет вернулся к стратегии увеличения запасов ядерного топлива. Топливом запасаются владельцы реакторов советского типа из-за опасений введения санкций на поставки из России. Одновременно операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В «Росатоме» отмечают, что поставки идут по долгосрочным контрактам и снижение объемов может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию.

Подробнее — в материале «Уран на черный день».

Эрдни Кагалтынов