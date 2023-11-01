Омбудсмен Львова-Белова: пять детей вернулись из России на Украину

Пять детей, разлученных с семьями из-за специальной военной операции на Украине, вернулись на родину. Один ребенок вернулся из Украины в Россию, сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пять детей при такой трехсторонней работе нам удалось вернуть на территорию Украины, одна девочка вернулась у нас в Россию. И в ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению»,— передает слова детского омбудсмена ТАСС.

Посредником по обмену детьми между Россией и Украиной снова выступил Катар. Ранее, 16 октября, стало известно, что Россия вернула Украине четырех детей в возрасте от 2 до 17 лет. Тогда госпожа Львова-Белова сообщала, что обрабатывается 32 обращения с Украины о возвращении детей на родину. Она подчеркнула, что «нет никаких десятков, а тем более сотен тысяч депортированных и удерживаемых детей в России». По ее данным, 2 тыс. украинских детей-сирот были эвакуированы в Россию из-за активных боевых действий. Позже 1,3 тыс. детей вернулись в детские дома. Остальные дети, по ее словам, сейчас в России и в приемных семьях «исключительно с согласия самих детей».

В мае стало известно, что с начала военного конфликта Россия вернула на Украину 371 ребенка.

Украина и ряд западных стран обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Кремль утверждал, что дети были эвакуированы с опасных территорий, и не считает это депортацией. В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова