Банки ставят на размеренность

Банки стали пересматривать условия по депозитам после решения регулятора о повышении ключевой ставки. Но если ЦБ поднял ее на два процентных пункта, то динамика для конечных потребителей оказалась гораздо скромнее: некоторые игроки рынка, например, увеличили доходность по вкладам лишь на несколько десятых процента. Почему? И может ли ситуация измениться со временем? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Сбербанке максимальная ставка выросла до 14%, в Тинькофф-банке — до 14,1%. Правда, это условия для клиентов со специальной подпиской. Для обычных пользователей условия изменились только до 12%.

Незначительно улучшились предложения в Газпромбанке, в котором это коснулось и накопительных счетов, а также в МКБ и Росбанке. Группа ВТБ, куда входит и банк «Открытие», анонсировала пересмотр, но детали пока не раскрыла. Прежде там отмечали, что максимальная доходность может составить 15% «в ближайшее время».

Вероятно, это будут спецпредложения для отдельных категорий клиентов, заметил гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Банки никогда резко не повышают ставки по вкладам, потому что их нужно регулировать более гибким способом.

Они еще могут подстраиваться, повышать на половину процентного пункта или на еще один пункт. В итоге общая динамика может быть близка к тому, что делает регулятор с ключевой ставкой, но они повышаются не одним движением.

Я предполагаю, что до конца года мы увидим все-таки еще некоторые корректировки, и средняя ставка по вкладам вырастет, правда, незначительно, в пределах 0,3 процентного пункта».

О том, что высоких доходностей по депозитам можно не ждать, говорит и еще один факт. До сих пор, по данным платформы «Финуслуги», самыми привлекательными остаются короткие вклады. Если на год средняя максимальная ставка в топ-50 банков составляет 11,5%, то на шесть месяцев — уже больше 12%.

Это значит, что банки до последнего будут экономить на привлечении средств, рассуждает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Несмотря на то, что ЦБ действительно дал понять, что двузначная ставка сохранится и в следующем году, скорее всего, банки пока не хотят процентный риск для себя закладывать на долгосрочном горизонте.

Ситуации, конечно, нельзя сравнивать, но тем не менее в 2022 году, когда ключевая ставка была 20%, банки тоже очень любили депозиты сроком на три-шесть месяцев. Тогда очень привлекательно звучали условия по таким продуктам, но фактически годовая доходность была заметно ниже. Все-таки крупнейшие игроки ждут, что действительно через полгода уже ставка, может быть, будет ниже».

Это, впрочем, противоречит риторике регулятора. Так, его глава Эльвира Набиуллина на последнем заседании заявила, что ЦБ готов и дальше повышать ключевую ставку, если не увидит признаков устойчивого замедления инфляции. Обновленный прогноз допускает, что показатель может вырасти до 16% уже в этом году.

Но пока это маловероятный сценарий, уверен экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков: «Мы уже начинаем видеть эффекты повышения в том, что касается спроса на кредиты. Думаю, что оно завершено для всех практических целей. Ставка очень высокая, в реальном выражении она точно приведет к ослаблению давления на инфляцию.

Более того, Банк России оправданно реагирует на данные. Поэтому, думаю, как только мы увидим сокращение розничного портфеля кредитов и замедление инфляции, регулятор сменит риторику. Вполне вероятно, что говорить о первом снижении ставки можно будет в первой половине 2024 года».

Пока, впрочем, треть россиян ждут дальнейшего повышения ставок по депозитам. 12% готовы переложить деньги под более выгодные условия, не дожидаясь окончания срока нынешних договоров. Это данные ВТБ, который провел опрос среди жителей крупных городов.

Для такого сценария есть как минимум один серьезный аргумент: скоро Новый год, и банки начнут охоту за годовыми бонусами россиян. Это шанс найти более привлекательные условия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".