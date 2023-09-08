Ставки повысились на коротком отрезке

Краткосрочные вклады в российских банках стали выгоднее долгосрочных, на это обратил внимание Forbes. После того, как Центробанк в середине августа 2023-го повысил ключевую ставку сразу на 3,5%, кредитные организации начали увеличивать доходность депозитов. Однако процесс происходил неравномерно. Ставки по краткосрочным вкладам (это обычно от одного до трех месяцев) поднялись на 2-3%, в то время как по долгосрочным прибавили меньше 1%.

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С чем связана такая стратегия? И как скоро доходность скорректируется? Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин предполагает, что это говорит о надежде кредитных организаций на снижение ключевой ставки:

«Банки изначально в момент резкого ужесточения денежно-кредитной политики стараются заложить в кредиты максимальную премию за риск, но в то же время не повышать надолго стоимость пассивов и не фиксировать вклады на долгосрочную перспективу по возросшим ставкам, рассчитывая на то, что риторика Банка России в случае обуздания инфляции несколько смягчится.

В любом случае игроки стараются предложить более или менее рыночную ставку по самым краткосрочным продуктам — по накопительным счетам и вкладам на один-три месяца. В то же время им невыгодно предлагать ставки по более долгосрочным инструментам на максимальном уровне».

Еще в начале августа доходность долгосрочных вкладов превышала 9%, тогда как трехмесячных депозитов была на уровне 7%, пишет Forbes со ссылкой на данные платформы «Финуслуги».

Если ключевая ставка останется высокой, а для этого есть все предпосылки, банки перестанут предлагать краткосрочные инструменты с максимальной доходностью, считает независимый финансовый аналитик Сергей Скатов:

«Мало кто верил, что более высокая ставка продержится долго. На этом сценарии построилась стратегия продуктовых комитетов и обновились ставки по депозитам. Пока ключевая ставка будет таковой, мы готовы предлагать высокую доходность по депозитам, когда она опустится — зачем переплачивать клиентам, если мы в будущем сможем с рынка привлечь деньги дешевле?

Но на данный момент ЦБ трижды намекнул участникам рынка, что ставка останется высокой надолго. Соответственно, уже была пересмотрена и кривая бескупонной доходности.

Так что, скорее всего, в следующем месяце после очередного заседания регулятора мы увидим еще один раунд повышения, и эти ставки с большой вероятностью выровняются.

Вместе с тем по структуре сбережений населения мы сейчас видим, что очень мало наличных рублей, которые есть в экономике, оседают на депозитах. Их объем составляет порядка 25 трлн руб. Все остальное из оставшихся примерно 50 трлн руб. — это наличные деньги и средства на счетах. Это могут быть короткие накопительные счета или просто дебетовые карты.

Клиенты последние несколько месяцев предпочитают именно более высокую ликвидность той доходности, которую банки могли предложить. По сути, предложение более высоких депозитных ставок предполагает, что люди как бы зафиксируют вот эти "короткие" деньги на меньший срок.

Но мне кажется, это не то, что сильно как-то меняет экономику для банка, а просто некоторый способ привлечь новую клиентскую базу».

Вкладчики могут выиграть от этой ситуации, если их инвестиции рассчитаны на долгий срок, отметила независимый финансовый советник Наталья Смирнова:

«Можно использовать эту историю с краткосрочными вкладами, а потом из них перескакивать, например, в длинные облигации. Особенно это будет хорошо, если в следующем году введут ИИС третьего типа, потому что они не предполагают какого-либо лимита на взнос, то есть можно будет любую сумму загонять на этот счет.

То есть после заседания ЦБ, удостоверившись, что ставку не поднимут, можно открыть краткосрочный вклад, допустим, месяца на три, а потом перескочить на ИИС в длинные ОФЗ, по которым сейчас доходность может быть 11% или даже повыше.

Но все это стоит делать при условии, что у инвестора есть достаточное количество времени, в данном случае лет пять, чтобы не вытаскивать деньги из ИИС».

Похожая тенденция наблюдалась в феврале-марте 2022 года, когда регулятор поднял ключевую ставку до 20%. Тогда, как пишет Forbes, средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам достигла почти 19%, тогда как по долгосрочным — едва превысила 9,5%.

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Елена Иванова