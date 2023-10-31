Население выбрало сберегательную модель

Около 55% жителей страны предпочитают сбережения тратам, подсчитали в Центробанке. В последний раз настолько высокой доля тех, кто стремится откладывать деньги, была в марте. Для бизнеса — это негативный тренд. Поведение потребителей создает риски снижения деловой активности и сокращения производства. Однако, как выяснил “Ъ FM”, не все предприниматели настроены пессимистично. С подробностями — Иван Хорушевский.

Сберегательная модель поведения россиян сейчас Центробанку на руку. За растущим в последние месяцы спросом не поспевало предложение, из-за этого в стране ускорялась инфляция, объяснял регулятор. В ЦБ уже три месяца борются с разогнавшимися ценами повышением ключевой ставки.

Депозиты для населения становятся привлекательнее, кредиты для бизнеса — дороже, а в совокупности это снижает потребительскую и деловую активность, охлаждая рынок. По крайней мере, так должно быть в теории. А вот на практике все немного иначе, отмечает председатель совета директоров торговой сети «Spar Калининград» Олег Пономарев:

«Обычное потребление только с поправкой на погоду. Когда холоднее, соответственно, продажи растут в объеме, когда теплее, увеличивается средний чек. Продуктам все равно. Продуктовые рынки практически во всей стране сбалансированы. У нас совершенная конкуренция, то есть количество спроса примерно соответствует количеству предложения».

Расходы на продукты, как и на образование, россияне действительно почти не урезают, показал недавний опрос сервиса Superjob. А вот от развлечений, путешествий, подарков и некоторых повседневных товаров стараются отказаться. Не до них сейчас, когда непонятно, что будет с реальными зарплатами, динамикой доходов и политической повесткой, объясняют экономисты. Парадоксально, но на красоте при этом потребители экономить не хотят, рассказал “Ъ FM” владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев:

«Я не заметил, что люди стали меньше выделять средства на услуги. Может быть, и тратить особо стало не на что, и граждане вкладывают в себя, в красоту — это одна из немногих небазовых потребностей, удовольствие».

Кажется, что если не на красоту, то на дорогостоящие покупки траты должны снизиться. Об этом говорит и регулятор. А «Ведомости» и «Автостат» сообщают о падающих продажах смартфонов и машин. Но некоторые потребители, наоборот, стараются как можно быстрее приобрести ценные товары, опасаясь роста их стоимости. Или же отремонтировать уже имеющиеся, говорит глава «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин:

«Сейчас люди пытаются сами купить запчасти, сами что-то сделать, соответственно, на этом и экономят. Но поток ни в коем случае не падает, наоборот, он возрос. Клиенты прекрасно понимают, что лучше вложить в свой старый автомобиль определенную сумму денег и дальше на нем передвигаться, нежели покупать новый, на который нет денег. Представители среднего класса приезжают и делают полный объем работ, невзирая на сумму».

В Центробанке признают, что спрос охладился еще не во всех отраслях. По мнению регулятора, экономика транслирует его решения с временным лагом. Так что падать потребительской активности предстоит несколько кварталов. Хотя первые эффекты от ужесточения монетарной политики заметны уже сейчас, полагает старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Мы это видим косвенно в статистике банковского сектора, в структуре денежной массы М2. Домохозяйства берут деньги с текущих счетов и вкладывают их в депозиты. Учитывая жесткость монетарной политики Банка России, который борется с очень мощным бюджетным стимулом, провоцирующим инфляцию, механизм таргетирования работает».

Сберегательная модель точно останется с россиянами до 2024 года. Центробанк заявил, что не снизит ключевую ставку раньше этого срока. Впрочем, бюджетные траты в 2024-м должны вырасти. А, значит, спираль истории и инфляции вполне может раскрутиться по новой.

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