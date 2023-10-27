«Рынок понимает, что мы начинаем жить в абсолютно новых условиях»

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, показатель достиг 15%. С июля 2023-го это уже четвертое подряд повышение. Так Центробанк пытается регулировать эффект от разогнавшейся инфляции, высоких темпов роста кредитования и опасений влияния расходов бюджета на темпы роста цен. Ведущий “Ъ FM” Алексей Нарышкин обсудил это решение регулятора с экономическим обозревателем Константином Максимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Это все-таки сюрприз? Потому что большинство экономистов говорили, что будет чуть скромнее показатель.

— В определенном смысле, да. Кто-то считает, что это шок-решение. Но ясно, что однозначного вывода и решения не мог предполагать никто. Я вот смотрю на пресс-релиз, в котором регулятор фактически нам с вами прямым текстом объясняет такой шаг.

Текущее инфляционное давление значительно усилилось, оно складывается выше ожиданий Банка России, устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются и темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось.

Соответственно, в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Поэтому Центральный банк принимает такое решение.

Что касается дальнейших шагов, то тут изменений в риторике нет. Они будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и относительно целей, а также развития экономики.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года диапазон годовой инфляции— 7-7,5%, в 2024 году она снизится до 4% и будет находиться вблизи этой границы в дальнейшем.

Давайте посмотрим на реакцию. Понятно, что валютный рынок немножко потоптался на месте, и мы пошли на отметки 92,92, то есть 93 сразу проходим. На фондовом рынке тоже вполне предсказуемая реакция. Не назову, конечно, это обвалом индекса Мосбиржи, но падение существенное, минус 0,35%.

— Эффект повышения ключевой ставки в какой перспективе можно будет почувствовать?

— То, как банки будут теперь оценивать свои процентные ставки и действовать в дальнейшем, это мы оставим, наверное, для комментария их представителей. Вместе с тем те бумаги, которые завязаны на стоимость кредитования, имеют высокий порог и высокую стоимость обслуживания долга. Вот для них, конечно, наступают очень тяжелые времена, им придется нести бремя по 15%, и не совсем понятно, как это все еще скажется на наших застройщиках.

Потому что, с одной стороны, действует льготная ставка, с другой, рынок понимает, что мы начинаем жить в абсолютно новых условиях.

— Надолго ли хватит эффекта от этого повышения?

— Это, наверное, самый главный вопрос. Потому что в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ, есть четкий сигнал, что мы поступаем так из-за растущего инфляционного давления. Но пауза это или нет, я думаю, это будет один из первых вопросов.

То есть мы достигли некоего потолка, и последует ли дальше пауза для того, чтобы посмотреть комплексный эффект и от повысившейся ставки, и от укрепившегося рубля? Или, исходя из текущих условий, мы опять будем говорить о разгоняющейся инфляции и необходимости дальнейшего повышения ставки?

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