Бизнес заезжает в авто-спа

Спрос на детейлинг-центры в России за год вырос на треть. Готовый бизнес по обслуживанию машин чаще всего хотят купить инвесторы из городов -миллионников. К такому выводу пришли аналитики портала «Авито». В топ-3 по запросам — Волгоград, Красноярск и Новосибирск. Москва оказалась лишь на шестой позиции. И пока регионы хотят войти в этот сегмент рынка, в столице, как выяснил “Ъ FM”, напротив, распродают детейлинг-студии среднего сегмента. Какие чеки в авто-спа оплачивают клиенты? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Детейлинг-центры нередко называют продвинутыми мойками, но по комплексу услуг это, скорее, авто-спа. Спектр предложений здесь — от химчистки и полировки машины до бронирования оптики. При этом самое яркое отличие, пожалуй, цена.

В Москве химчистка салона на обычной мойке обойдется в 7-15 тыс. руб., в детейлинг-студии — от 35 тыс. руб. и выше. Но за эти деньги, как шутят собеседники “Ъ FM”, удаляют даже пыль из динамиков.

И если в 2022-м инвесторы скупали автосервисы, то в этом году интерес перешел на детейлинг-салоны, спрос на которые по стране вырос на треть, рассказал руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито» Илья Дудковский:

«Предприниматели начинают либо расширять свой текущий бизнес, связанный с детейлингом, либо создавать некий конвейер услуг. То есть, например, покупать не только автомастерские, но и сервисы детейлинга.

Если говорить про среднюю стоимость, то на нашей платформе она сейчас варьируется в районе 1,5 млн руб. Окупаемость такой точки может составлять порядка одного года».

Однако в Москве детейлинг-студию за 1,5 млн руб. не купить, и конкуренция здесь жесткая. До весны 2022 года 50% этого рынка занимали дилеры, делятся собеседники “Ъ FM”, которые активно на этом зарабатывали, продавая премиальные марки.

В стоимость иномарки за 3 млн руб., к примеру, 200 тыс. руб. были «зашиты» в услуги детейлинг-студий, например, нанесение жидкого стекла или защиту фар.

Сейчас, когда машины заметно подорожали и все чаще продаются в кредит, клиентам не до таких опций, замечает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «На сегодняшний день на рынке остались только крупные детейлеры со своей большой клиентской базой. Сейчас везде идет массовая продажа готового бизнеса с мойками и так далее.

Между тем и раньше водители в основном заказывали только покрытие "антидождь" и качественную химчистку. Нанесение керамического слоя стоит где-то в среднем 50-60 тыс. руб. Сейчас же рынок заполняют китайские автомобили, для которых, естественно, никакой керамики, никакого покрытия тем более не просят».

Но владельцы иномарок премиальных брендов из КНР активно заезжают в детейлинг-центры, утверждает директор по послепродажному обслуживанию компании «Бип-Сервис» Александр Пантелеев.

По его словам, клиенты стараются защитить и сохранить автомобили, это касается и моделей ушедших брендов: «Они вкладывают деньги в полировку, керамическое покрытие, бронирование оптики. Вместе с тем материалы хорошего качества резко подскочила в цене, и здесь много предложений идет из Китая. Появилась и отечественная продукция.

В среднем полностью обклеить машину премиум-класса стоит порядка 250 тыс. руб. Если использовать американские материалы, то сумма будет ближе к 400 тыс. руб.».

Как правило, владельцы новых премиальных машин ставят защитную пленку, подержанных — выбирают полировку. Средняя цена по Москве — от 25 тыс. руб., отметил гендиректор тюнинг-ателье VolvoHot Александр Буровин:

«У нас был случай, когда человек, заказав все что можно, — детейлинг по полировке кузова и восстановлению салона — на следующий день после завершения работ отвез машину в компанию, которая занимается аукционами. Он потом написал, что ее оторвали с руками и он продал ее на 200 тыс. руб. дороже, чем планировал. Но обычно другая специфика, и люди не готовы переплачивать».

Вместе с тем иногда это имеет смысл, так как в итоге позволяет сэкономить, утверждают представители детейлинг-студий. Так, бронирование фар на иномарках премиальных марок стоит в среднем 20 тыс. руб., а замена этой детали, например, на Mercedes-Benz S-Class 2022 года, — 230-280 тыс. руб., плюс оплата работы в сервисе.

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