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Коммерсантъ FM
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Автомобилям устраивают гаражный ремонт

Почему россияне предпочитают обслуживать машины в мини-мастерских

В России растет популярность мини-автомастерских и ремонта в гаражах. Их услугам отдает предпочтение уже 15% водителей, хотя в 2021 году к ним обращались лишь 8% россиян. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На этом фоне сетевые станции техобслуживания уже начали испытывать дефицит работников, заметила председатель региональной ассоциации СТО и гендиректор сети «Волин» Ольга Селезнева:

«Возьмем любую среднестатистическую станцию, где от 5 до 15 постов. Там наблюдается дефицит 70% сотрудников: и механиков, и маляров, и арматурщиков, и жестянщиков.

Большинство наших работников решили, что они тоже предприниматели, и оформили статус самозанятых.

Но эти люди не соблюдают финансовую дисциплину, то есть берут плату за свои услуги наличными, и отследить это практически невозможно. Кроме того, есть экологические последствия. Речь идет об утилизации отходов автосервиса — отработанного масла, ветоши, аккумуляторов, масляных фильтров и многого другого.

Как изменились цены на обслуживание иномарок

Как изменились цены на обслуживание иномарок

Кроме того, большинство сотрудников, которые работают в этих гаражах, не прошли профессиональное обучение. У нас вокруг за эти два года образовалось 200 гаражей, а было 40, вот вам и пример. И так абсолютно в любом регионе.

Сегодня клиент, который приезжает в сервис, спрашивает: "Почему там поменять масло в двигателе стоит 500 руб., а у вас 1 тыс. руб.?" Его не интересует гарантия, она весьма условная, его не интересует масло, которое мы ему заливаем. Как можно вообще выжить в этой экономической борьбе?»

С начала 2022 года число станций техобслуживания выросло на 7%, до 108 тыс., подсчитали аналитики сервиса «Контур.Фокус». У официальных дилеров на фоне ухода зарубежных брендов и роста цен на новые и подержанные автомобили число клиентов сокращается.

Однако у крупных игроков рынка техобслуживания спрос растет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова:

«Если говорить о том, какие автомобили у нас обслуживаются, то это Toyota, это Lada. Так же было и в прошлом году. Доля рынка китайских автомобилей — всего 2%, но с каждым кварталом она увеличивается, что логично, потому что их продажи кратно растут.

Где искать запчасти к иномаркам

Где искать запчасти к иномаркам

Заметное увеличение брендов из КНР на наших сервисах произойдет ориентировочно через два-три года, как это было Kia или Hyundai, когда они очень активно заходили на российский рынок».

При этом ремонтировать машины россияне в первом полугодии 2023-го стали чаще, утверждает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его словам, ситуация с наличием запчастей во многом стабилизировалась, и по отдельным позициям их стоимость даже упала:

«Расходники из Германии и Японии чуть подорожали. Но на комплектующие из Южной Кореи и Китая цены опустились процентов на 10-12. Стандартный набор автомобилиста —это масло и фильтра — сейчас обойдется на 12-15% дешевле, чем пять-шесть месяцев назад.

На все ли авто из КНР легко найти детали

На все ли авто из КНР легко найти детали

Сервисы чаще стали проводить агрегатные и крупноузловые работы. В среднем люди предпочитают ремонтировать автомобили все же именно на СТО. Большие компании отмечают увеличение клиентопотока где-то процентов на 10-12».

Как показало исследование компании Fit Service, 30% владельцев машин доверяют покупку запчастей автосервисам. 35% предпочитают выбирать детали самостоятельно, столько же водителей при этом сами готовы провести необходимое обслуживание. Их доля растет на протяжении последних десяти лет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин

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