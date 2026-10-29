В сеть утекли данные более 40 тыс. сотрудников иммиграционных служб США
В результате крупного взлома систем Министерства внутренней безопасности США (DHS) в открытый доступ попали данные более чем 41 тыс. сотрудников. Об этом сообщает BBC. Документы содержат имена, рабочие адреса и телефоны работников Погранично-таможенной службы (CBP) и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США, а также описание их служебных обязанностей.
Доступ к информации получила группа под названием «Министерство мира» (Department of Peace). Украденные данные размещены на сайте «Распределенный отказ в секретах» (Distributed Denial of Secrets, DDoSecrets).
Это уже третий случай взлома госструктур США за последние недели. В DHS подтвердили, что осведомлены о потенциальной утечке и принимают меры по решению ситуации, не уточнив, в чем конкретно они заключаются.