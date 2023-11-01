Рабочий подрядчика «Нижнекамскнефтехима» задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 33-летнего рабочего в Нижнекамске. Об этом «Ъ» стало известно от источника в правоохранительных органах.

В «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) «Ъ» сказали, что «подозреваемый — сотрудник одной из подрядных организаций» химического предприятия. Подробностями в пресс-службе не располагают.

Следствие полагает, что подозреваемый в августе—октябре через Telegram стал членом украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (запрещено в России) и выполнял его задания. В частности, проводил «разведку оборонно-промышленных предприятий на территории Татарстана и передавал полученные данные» своим кураторам.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Предполагается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Полина Петрова, Казань