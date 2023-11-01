Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рабочий подрядчика «Нижнекамскнефтехима» задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 33-летнего рабочего в Нижнекамске. Об этом «Ъ» стало известно от источника в правоохранительных органах.

В «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) «Ъ» сказали, что «подозреваемый — сотрудник одной из подрядных организаций» химического предприятия. Подробностями в пресс-службе не располагают.

Следствие полагает, что подозреваемый в августе—октябре через Telegram стал членом украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (запрещено в России) и выполнял его задания. В частности, проводил «разведку оборонно-промышленных предприятий на территории Татарстана и передавал полученные данные» своим кураторам.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Предполагается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Полина Петрова, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...