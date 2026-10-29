Свет по спирали

Все элементарные частицы, включая электроны и фотоны (кванты света), обладают энергией и импульсом, а также характеризуются спином — собственным моментом импульса. Эти физические величины играют важную роль во взаимодействии частиц друг с другом и с окружающим веществом. Например, передавая импульс другому телу, частица может изменить характер его движения, а передавая момент импульса — вызвать его вращение. В случае света эти свойства можно описывать двумя взаимодополняющими способами, а именно рассматривая свет как поток фотонов или как электромагнитную волну (распространяющееся в пространстве электромагнитное поле).