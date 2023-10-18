Актер изменил родине с террористами

Следователи ФСБ возбудили еще два уголовных дела в отношении российского актера Кирилла Канахина. После начала военной операции он уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК признан в РФ террористической организацией и запрещен). В составе корпуса Кирилл Канахин принимал участие в боях с российскими войсками на херсонском направлении, а потом — в рейдах на Брянскую и Белгородскую области. В этой связи СКР возбудил против актера уголовное дело о теракте, а ФСБ — о госизмене. Сейчас ему предъявлены новые обвинения — в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в террористическом сообществе. В случае поимки Кириллу Канахину грозит пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Канахин (слева) участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область в марте 2023 года

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса Кирилл Канахин (слева) участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область в марте 2023 года

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса

По данным источников «Ъ», новые уголовные дела в отношении 42-летнего Кирилла Канахина возбудил в минувший вторник следователь управления ФСБ по Москве и Московской области. Поводом стали материалы, выделенные из другого расследования, начатого еще в июле этого года по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).

На этот раз Кириллу Канахину предъявлены обвинения в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) — «Русском добровольческом корпусе».

По версии следствия, Кирилл Канахин вступил в РДК «не позднее августа 2022 года». В спецслужбе называют РДК «террористическим сообществом, непосредственно противостоящим вооруженным силам Российской Федерации и подчиненным командованию ВСУ». Кирилл Канахин «в целях конспирации» присвоил себе псевдоним Крест. Впрочем, он не очень скрывал свою личность, периодически появляясь перед объективами фото- и телекамер, благодаря чему и был опознан.

От РДК Кирилл Канахин, как считают в ФСБ, получил «военную форму одежды, тактическую экипировку, знаки отличия, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находившиеся в исправном состоянии».

Интересно, что символика террористического сообщества довольно эклектична. В ней присутствуют элементы эмигрантского движения «Белая идея», белогвардейских Марковских частей времен Гражданской войны, а некоторые члены РДК якобы использовали знаки власовской Русской освободительной армии.

По данным контрразведчиков, в составе РДК Кирилл Канахин в январе—марте этого года воевал против российских войск на херсонском направлении, в марте принимал участие в рейде в Брянскую область, а в мае — в нападении на приграничные районы Белгородской области.

За совершенный в ходе этих нападений теракт против мирных жителей с применением взрывных устройств мужчина был объявлен в розыск по соответствующей статье УК РФ, а Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его по ходатайству ведущих расследование следователей центрального аппарата СКР. За терроризм и госизмену актеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. А по добавившимся на днях статьям УК РФ 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение и от 10 до 15 лет соответственно.

Надо отметить, что Кирилл Канахин — москвич, официально до сих прописанный в столице на улице Бойцовая. По некоторым данным, в 2003 году он окончил одно из театральных училищ, а затем служил в «Театре Луны» на Малой Ордынке, однако запоминающихся ролей у него было. Снимался в кино, на его счету порядка семи ролей в различных сериалах и фильмах.

В итоге Кирилл Канахин увлекся радикальными идеями и уехал на Украину, где связался с единомышленниками, включая одного из лидеров РДК Дениса Капустина. Их двоих опознали среди участников террористических рейдов и одновременно объявили в розыск. На сайте театра никаких упоминаний о Кирилле Канахине нет.

Сергей Сергеев