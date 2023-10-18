Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Актер изменил родине с террористами

В отношении воюющего на стороне Украины Кирилла Канахина возбуждено еще два уголовных дела

Следователи ФСБ возбудили еще два уголовных дела в отношении российского актера Кирилла Канахина. После начала военной операции он уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК признан в РФ террористической организацией и запрещен). В составе корпуса Кирилл Канахин принимал участие в боях с российскими войсками на херсонском направлении, а потом — в рейдах на Брянскую и Белгородскую области. В этой связи СКР возбудил против актера уголовное дело о теракте, а ФСБ — о госизмене. Сейчас ему предъявлены новые обвинения — в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в террористическом сообществе. В случае поимки Кириллу Канахину грозит пожизненное заключение.

Кирилл Канахин (слева) участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область в марте 2023 года

Кирилл Канахин (слева) участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область в марте 2023 года

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса

Кирилл Канахин (слева) участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область в марте 2023 года

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса

По данным источников «Ъ», новые уголовные дела в отношении 42-летнего Кирилла Канахина возбудил в минувший вторник следователь управления ФСБ по Москве и Московской области. Поводом стали материалы, выделенные из другого расследования, начатого еще в июле этого года по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).

На этот раз Кириллу Канахину предъявлены обвинения в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) — «Русском добровольческом корпусе».

По версии следствия, Кирилл Канахин вступил в РДК «не позднее августа 2022 года». В спецслужбе называют РДК «террористическим сообществом, непосредственно противостоящим вооруженным силам Российской Федерации и подчиненным командованию ВСУ». Кирилл Канахин «в целях конспирации» присвоил себе псевдоним Крест. Впрочем, он не очень скрывал свою личность, периодически появляясь перед объективами фото- и телекамер, благодаря чему и был опознан.

От РДК Кирилл Канахин, как считают в ФСБ, получил «военную форму одежды, тактическую экипировку, знаки отличия, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находившиеся в исправном состоянии».

Интересно, что символика террористического сообщества довольно эклектична. В ней присутствуют элементы эмигрантского движения «Белая идея», белогвардейских Марковских частей времен Гражданской войны, а некоторые члены РДК якобы использовали знаки власовской Русской освободительной армии.

По данным контрразведчиков, в составе РДК Кирилл Канахин в январе—марте этого года воевал против российских войск на херсонском направлении, в марте принимал участие в рейде в Брянскую область, а в мае — в нападении на приграничные районы Белгородской области.

За совершенный в ходе этих нападений теракт против мирных жителей с применением взрывных устройств мужчина был объявлен в розыск по соответствующей статье УК РФ, а Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его по ходатайству ведущих расследование следователей центрального аппарата СКР. За терроризм и госизмену актеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. А по добавившимся на днях статьям УК РФ 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение и от 10 до 15 лет соответственно.

Как боевики атаковали Белгородскую область

Надо отметить, что Кирилл Канахин — москвич, официально до сих прописанный в столице на улице Бойцовая. По некоторым данным, в 2003 году он окончил одно из театральных училищ, а затем служил в «Театре Луны» на Малой Ордынке, однако запоминающихся ролей у него было. Снимался в кино, на его счету порядка семи ролей в различных сериалах и фильмах.

В итоге Кирилл Канахин увлекся радикальными идеями и уехал на Украину, где связался с единомышленниками, включая одного из лидеров РДК Дениса Капустина. Их двоих опознали среди участников террористических рейдов и одновременно объявили в розыск. На сайте театра никаких упоминаний о Кирилле Канахине нет.

Сергей Сергеев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...