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Коммерсантъ FM
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Politico: украинские чиновники «умоляют» власти США увеличить поддержку ВСУ

Украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя, передает издание Politico. По информации журналистов, Киев «едва ли не ежедневно» призывает американских чиновников увеличить объем поставок вооружений и военной техники.

Как отмечает обозреватель Politico Лара Селигман, на прошлой неделе «высокопоставленная украинская делегация» посетила США (кто входит в состав делегации, не уточняется) и попросила Вашингтон «нарастить поддержку» Вооруженных сил Украины. По ее словам, Киев хочет получить больше оружия и «боится остаться в стороне из-за событий на Ближнем Востоке».

В частности, украинские чиновники дали понять, что в зоне боевых действий сейчас идут ожесточенные бои и важно сделать все, «чтобы не дать России добиться хоть каких-то успехов».

По данным американского военного ведомства, с начала военной операции России на территории Украины США передали ВСУ вооружение и боевую технику на сумму более чем $43,9 млрд. 26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн. Предыдущий пакет на сумму $200 млн содержал авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия БПЛА.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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