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Коммерсантъ FM
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Reuters: Блинкен прилетит в Израиль во второй раз с начала войны с «Хамасом»

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство. Это будет уже второй визит главы Госдепа в Израиль с начала войны этой страны с палестинским радикальным движением «Хамас».

По данным Reuters, в ходе визита господин Блинкен планирует провести переговоры с политическим руководством Израиля и обсудить с местными политиками ход боевых действий. После этого госсекретарь США планирует посетить «некоторые страны в регионе» (какие именно, не называется), уточнили в Госдепе.

До этого Энтони Блинкен приезжал в Израиль 12 октября. Тогда он провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и выразил ему полную поддержку после нападения на страну боевиков «Хамаса».

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа. Целью наземной военной операции в секторе Газа господин Нетаньяху назвал «полное уничтожение» всех лидеров и всей боевой инфраструктуры «Хамаса».

Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Александр Кислов

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