Al Arabiya: израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа с пяти направлений, сообщает телеканал Al Arabiya. Если действия ЦАХАЛа окажутся успешными, то израильские военные смогут начать продвижение вглубь палестинского анклава.

Как сообщают журналисты Al Arabiya, на данный момент «ожесточенные бои» между израильскими военными и палестинскими группировками идут на севере сектора Газа в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Отмечается, что обе стороны в ходе столкновений понесли потери, но число погибших и раненых ни ЦАХАЛ, ни представители палестинского радикального движения «Хамас» не разглашают.

Уточняется, что наступательные действия сухопутных сил ЦАХАЛ ведутся одновременно с массированными воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами сектора Газа.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа. Целью наземной военной операции в секторе Газа господин Нетаньяху назвал «полное уничтожение» лидеров и боевой инфраструктуры «Хамаса».

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов