Глава BP Луни ушел в отставку из-за сокрытия личных отношений с коллегами

Бернард Луни, возглавлявший нефтегазовую компанию BP с 2020 года, ушел в отставку. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании, причиной ухода стало то, что он не раскрыл детали своих прошлых личных отношений с коллегами. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый директор Мюррей Ашинклосс.

В 2022 году в отношении Бернарда Луни инициировали проверку в связи с его контактами с коллегами. Нарушений кодекса не выявили. Как отмечает Bloomberg, позднее выяснилось, что некоторые детали прошлых взаимоотношений с сотрудниками господин Луни скрыл. О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

53-летний Бернард Луни работал в BP с 1991 года, начиная с позиции инженера. Bloomberg отмечает, что с тех пор, как он возглавил компанию, акции BP снизились по сравнению с конкурентами. В том числе это было связано с энергокризисом.

Лусине Баласян