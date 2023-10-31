ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Царева в Ялте
ФСБ задержала соучастника покушения в Ялте на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанным оказался местный житель, он дал признательные показания.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Его задержали в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ФСБ по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (277 УК РФ). Мужчина признался в сотрудничестве с СБУ. При обыске по месту его проживания силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, а также фотографии Олега Царева и схемы подходов к местам его проживания и работы.
По данным ЦОС ФСБ, 46-летний мужчина организовал слежку за политиком по указанию СБУ. Он оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые применил при преступлении. Доказательства причастности СБУ к организации покушения на господина Царева силовики также получили при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Покушение на политика произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории его санатория, где он живет. Неизвестный дважды выстрелил в Олега Царева.
По словам сенатора РФ, первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, политику «неоднократно поступали угрозы с украинской стороны». Олега Царева пытались ликвидировать.
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