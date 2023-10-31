ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Царева в Ялте

ФСБ задержала соучастника покушения в Ялте на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанным оказался местный житель, он дал признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Его задержали в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ФСБ по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (277 УК РФ). Мужчина признался в сотрудничестве с СБУ. При обыске по месту его проживания силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, а также фотографии Олега Царева и схемы подходов к местам его проживания и работы.

По данным ЦОС ФСБ, 46-летний мужчина организовал слежку за политиком по указанию СБУ. Он оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые применил при преступлении. Доказательства причастности СБУ к организации покушения на господина Царева силовики также получили при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Покушение на политика произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории его санатория, где он живет. Неизвестный дважды выстрелил в Олега Царева.

По словам сенатора РФ, первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, политику «неоднократно поступали угрозы с украинской стороны». Олега Царева пытались ликвидировать.

Татьяна Ручкина

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