«Посредникам не позавидуешь»

Допустим, что Кремль в итоге согласится, но опять же — с кем вести переговоры и о чем? Представителя нет, общее согласие также отсутствует. Старый Свет выдвигает свое условие: сначала прекращение огня на украинских фронтах, затем обсуждение «архитектуры безопасности». Москва против. Она предпочитает говорить с Америкой как с лидером всего западного мира. Однако Европа не является такой уж слабой, как это может показаться на первый взгляд. Там находятся замороженные российские активы, страны континента финансируют Украину, поставляют ей оружие. Так что убрать их из переговорной цепочки не так уж и просто.