«Посредникам не позавидуешь»
Дмитрий Дризе — о новых переговорных реалиях
ЕС обсудит переговорщика с Россией. Брюссель включил вопрос учреждения соответствующей должности в повестку неформального саммита в Дублине. Мероприятие стартует в пятницу, 13 ноября. До этого в столице Ирландии запланирована встреча Владимира Зеленского с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. 12 ноября их ждут в Кремле. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе больших прорывов не ждет.
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Американские посредники, в частности Джаред Кушнер, недвусмысленно дали понять, что Европа должна быть вовлечена в переговоры. Хотя бы по той причине, что формат изменился, — речь, как известно, идет о «строительстве новой архитектуры мировой безопасности», в том числе и европейской. Украина лишь часть большого пакета предполагаемых соглашений. По логике вещей, сложно все это обсуждать без представителей Старого Света. Об этом американские посланники намерены говорить в Москве.
Между тем в пятницу, 13 ноября, в Дублине стартует неформальный саммит ЕС. В ходе мероприятия предполагается обсудить — внимание! — «создание позиции представителя сообщества для переговоров с Россией». Ранее премьер Италии Джорджа Мелони призвала коллег не тянуть и принять соответствующее решение, чтобы утвердить его на общем сборе Евросоюза 17-18 декабря. То есть, если даже вот сейчас назначить переговорщика — что является абсолютной фантастикой, — приступить к работе он сможет не ранее Нового года, учитывая рождественские каникулы и прочие праздники.
Тем временем в столице Ирландии ожидается встреча Владимира Зеленского с Кушнером и Уиткоффом, которые прилетят из российской столицы. При том, что ранее российские представители не раз заявляли, что не видят от европейцев каких-либо конкретных предложений, поэтому за столом переговоров им не место.
Допустим, что Кремль в итоге согласится, но опять же — с кем вести переговоры и о чем? Представителя нет, общее согласие также отсутствует. Старый Свет выдвигает свое условие: сначала прекращение огня на украинских фронтах, затем обсуждение «архитектуры безопасности». Москва против. Она предпочитает говорить с Америкой как с лидером всего западного мира. Однако Европа не является такой уж слабой, как это может показаться на первый взгляд. Там находятся замороженные российские активы, страны континента финансируют Украину, поставляют ей оружие. Так что убрать их из переговорной цепочки не так уж и просто.
Честно говоря, посредникам не позавидуешь. Трудная у них работа — найти компромисс, который едва ли возможен. Но не будем спешить с выводами. Тем не менее нельзя исключать, что в итоге Дональд Трамп в очередной раз объявит, что сделка по Украине близка как никогда, и займется Ираном. Поскольку именно это направление остается для Америки главным. И с этим трудно поспорить.