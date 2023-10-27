В Крыму стреляли в бывшего депутата Рады Олега Царева

В Крыму неизвестные напали на бывшего народного депутата Украины Олега Царева. В политика стреляли, сейчас он в больнице, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В Telegram-канале самого господина Царева информация также подтверждается. В публикации сказано, что нападение произошло около полуночи на территории санатория, где живет Олег Царев. К моменту прибытия медиков, как сказано в сообщении, пострадавший потерял много крови и был без сознания. На данный момент информации о состоянии пациента нет. Нападавшего ищут правоохранители.

В 2014 году Олег Царев зарегистрировался кандидатом на выборы президента Украины, но позже снял свою кандидатуру. Некоторое время был председателем парламента Новороссии. Сейчас господину Цареву принадлежит санаторий имени Кирова в Крыму.

Вячеслав Рыжков

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