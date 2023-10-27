Сенатор РФ Бондарев: в Олега Царева стреляли в Ялте по указанию СБУ

В бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева стреляли в Ялте по указанию СБУ. Об этом заявил сенатор РФ, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что господина Царева пытались ликвидировать. По его словам, политику «неоднократно поступали угрозы с украинской стороны».

«Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не впервой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается»,— отметил Виктор Бондарев.

С 2002 по 2014 годы Олег Царев был депутатом Верховной Рады. Сейчас он является соучредителем и директором санатория Кирова в Ялте.

В ночь с 26 на 27 октября на территории санатория, где он живет, на него было совершено нападение. Из-за выстрелов к моменту прибытия медиков он потерял много крови, его госпитализировали уже без сознания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело о нападении на Царева и установить лиц, причастных к преступлению. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Татьяна Ручкина

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