ФСБ возбудила дело после нападения на экс-депутата Рады в Ялте

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») после нападения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева в Ялте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Нападение со стрельбой произошло в Ялте в ночь с 26 на 27 октября на территории санатория, где живет политик. В Telegram-канале бывшего депутата сообщается, что к моменту прибытия медиков он потерял много крови и был без сознания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело о нападении на Царева. Он также поставил задачу установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

С 2002 по 2014 годы Олег Царев был депутатом Верховной рады. В 2014 году он поддержал ополчение Донбасса. В тот же год он выдвигался на выборы президента Украины, но позже снял свою кандидатуру. Украинский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сейчас господин Царев является соучредителем и директором санатория имени Кирова в Ялте.

Татьяна Ручкина

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