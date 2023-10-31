ФТС: месячный доход от курсовых пошлин сопоставим с одним днем работы таможни
Месячные доходы федерального бюджета от экспортных пошлин, связанных с курсом рубля, сопоставимы с результатами работы Федеральной таможенной службы по всем платежам за один день. Об этом заявил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов на Международном таможенном форуме.
Руслан Давыдов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля, за первый месяц пополнили федеральный бюджет на 30 млрд руб.
«Мы в день собираем 26–27 млрд рублей»,— сказал господин Давыдов на мероприятии, передает Forbes.
Он сообщил, что новые сборы не оказывают серьезного влияния на бюджет России, однако ощущаются бизнесом. Минфин прогнозировал поступление в федеральный бюджет по данной пошлине в размере 151 млрд руб. до конца года.
С 1 октября 2023 года до конца 2024-го в России была введена гибкая пошлина на экспорт, которая составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. В правительстве обдумывают возможность дополнения пошлины. После ее введения некоторые производители подняли цены на внутреннем рынке.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Картоны смяло пошлиной».