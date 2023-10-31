ФТС: месячный доход от курсовых пошлин сопоставим с одним днем работы таможни

Месячные доходы федерального бюджета от экспортных пошлин, связанных с курсом рубля, сопоставимы с результатами работы Федеральной таможенной службы по всем платежам за один день. Об этом заявил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов на Международном таможенном форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Давыдов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руслан Давыдов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля, за первый месяц пополнили федеральный бюджет на 30 млрд руб.

«Мы в день собираем 26–27 млрд рублей»,— сказал господин Давыдов на мероприятии, передает Forbes.

Он сообщил, что новые сборы не оказывают серьезного влияния на бюджет России, однако ощущаются бизнесом. Минфин прогнозировал поступление в федеральный бюджет по данной пошлине в размере 151 млрд руб. до конца года.

С 1 октября 2023 года до конца 2024-го в России была введена гибкая пошлина на экспорт, которая составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. В правительстве обдумывают возможность дополнения пошлины. После ее введения некоторые производители подняли цены на внутреннем рынке.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Картоны смяло пошлиной».

Александра Горошилова