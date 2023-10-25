Картоны смяло пошлиной

Введение курсовых экспортных пошлин с 1 октября вынудило производителей тарного картона резко повысить цены на него на внутреннем рынке. Отдельные виды продукции подорожали почти на 15% уже спустя неделю после введения меры. Эксперты ожидают, что рост цен сохранится до конца года. Но с января на рынок выйдут новые крупные мощности «Илима», экспорт с которых будет ограничивать пошлина. В результате цены на внутреннем рынке могут резко упасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Основные марки тарных картонов в первую неделю октября подорожали на 8,5–14,8%, свидетельствуют данные Центра системных решений. Макулатура марки МС-5Б, которая используется в производстве, прибавила 2,8%. С 9 по 15 октября цены на некоторые виды продолжили расти, но не такими стремительными темпами (на 1,6–2,4%).

Резкий рост спровоцировало введение с 1 октября экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Минимальный уровень пошлины составляет 4% при курсе доллара от 80 до 85 руб., максимальный, который действует сейчас,— 7% при курсе более 95 руб. В лесопромышленной отрасли пошлина коснулась целлюлозно-бумажного сегмента, основной экспортной продукцией которого являются тарные картоны. Крупнейшими их производителями являются «Илим», Архангельский ЦБК, Селенгинский ЦБК и др.

Как отмечает заместитель гендиректора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» и управляющий партнер Центра системных решений Денис Кондратьев, экспортеры столкнулись с тем, что их долгосрочные контракты с зарубежными потребителями, которые невозможно быстро изменить, стали экономически невыгодными.

Ситуацию осложнило введенное 11 октября обязательство продавать на внутреннем рынке валютную выручку.

«После введения пошлины предприятиям ничего не оставалось, кроме как поднять цены на внутреннем рынке, чтобы компенсировать потери на экспорте»,— говорит эксперт. Хотя, отмечает он, не все производители поставляют свою продукцию за рубеж, но когда цены начинают поднимать крупные заводы, выступающие маркетмейкерами, то все остальные игроки подстраиваются под новые условия. В крупнейших производителях картона отказались от официальных комментариев. Собеседники “Ъ” в компаниях подтвердили наличие проблем из-за введения курсовых пошлин.

При этом уже в начале следующего года, по прогнозу Центра системных решений, ценовая конъюнктура в секторе тарных картонов резко изменится. «В январе запустится новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске (группа "Илим") на 600 тыс. тонн. Изначально эти объемы предполагалось отправить на экспорт, преимущественно в Китай, но после введения пошлины, скорее всего, существенная часть останется в России, что вызовет перепроизводство и приведет к колоссальному падению цен»,— поясняет господин Кондратьев.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, 20 октября: «Хочу обратить внимание, что экспортные пошлины в том виде, как они запущены, изымают у экспортеров от 30% до 40% дополнительного дохода от девальвации. Специально были сделаны такие расчеты».

Целлюлозно-бумажная промышленность в России в последние годы развивалась как экспортно ориентированная, поэтому санкции и перестройка логистики крайне сильно ударили по экономике производств, особенно расположенных в европейской части страны. Негативная динамика в отрасли понемногу начала выправляться с середины года на фоне ослабления рубля. Собеседники “Ъ” среди компаний-производителей подчеркивают, что сейчас государству в секторе ЦБП следует, напротив, стимулировать экспорт, чтобы не допустить обрушения внутреннего рынка, а не вводить пошлины. Вывозная пошлина, считает Денис Кондратьев, была бы уместна в отношении дефицитной для внутреннего рынка продукции, которую производители на фоне курса рубля могут начать экспортировать,— например, коробочные картоны.

Ольга Мордюшенко