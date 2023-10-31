Жителю Тюменской области грозит пожизненное заключение за вступление в ВСУ

Тюменское управления ФСБ обвинило в госизмене вступившего в ВСУ гражданина РФ.

Житель Тюменской области, вступивший в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе тюменского управления ФСБ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии силовиков, тюменец через третьи страны уехал из России на Украину. После вступления в ВСУ он начал действовать против вооруженных сил РФ.

После начала специальной военной операции в России стали чаще возбуждать уголовные дела о госизмене. Сегодня стало известно, что дело по данной статье возбудили в отношении хакера из Томска, а накануне в Севастополе задержали гражданина России, собравшего и передавшего украинской разведке информацию об оборонительных укреплениях Крыма.

Илья Смирнов, Екатеринбург