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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче Киеву данных об обороне Крыма

В Севастополе задержали гражданина России, собравшего и передавшего украинской разведке информацию об оборонительных укреплениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Задержанный арестован.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

По данным спецслужбы, в марте текущего года, работая на строительстве оборонительных сооружений, мужчина фиксировал и передавал на Украину информацию о них, включая координаты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа).

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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