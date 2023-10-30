ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче Киеву данных об обороне Крыма

В Севастополе задержали гражданина России, собравшего и передавшего украинской разведке информацию об оборонительных укреплениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Задержанный арестован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

По данным спецслужбы, в марте текущего года, работая на строительстве оборонительных сооружений, мужчина фиксировал и передавал на Украину информацию о них, включая координаты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа).

Александр Дремлюгин, Симферополь