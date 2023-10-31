В Томске на хакера возбудили дело о госизмене

Хакер из Томска стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Обвиняемый задержан, по решению Кировского райсуда он заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности России», — рассказали в ведомстве, отметив, что обвиняемый, «выражая приверженность украинской стороне осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры».

По данным источников «Ъ-Сибирь», обвиняемым по делу проходит студент одного из томских вузов.

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Илья Николаев