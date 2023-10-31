Прокуратура Франции подтвердила задержание сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева

Бывший совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев был задержан 30 октября во Франции рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, подтвердила финансовая прокуратура страны. Накануне о задержании господина Кузьмичева сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники. Обвинения по этому делу бизнесмену пока не предъявлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно сообщению прокуратуры, которое приводит Bloomberg, обыски в рамках расследования дела о незаконных финансовых операциях были проведены в квартире Александра Кузьмичева в Париже и в доме, расположенном в регионе Вар на Лазурном берегу. Le Monde также писала, что обыски прошли нa вилле бизнесмена в Сен-Тропе. По данным издания, правоохранительные органы нашли там «пачки денег».

15 марта 2022 года Евросоюз внес Алексея Кузьмичева в санкционные списки. Санкции также ввели против сооснователя «Альфа-Групп» Германа Хана. По информации Le Monde, на момент введения санкций господин Кузьмичев уже находился во Франции.

После внесения в санкционный список господа Кузьмичев и Хан вышли из состава акционеров Альфа-банка. Через ABH Holdings им принадлежало 21% и 16% в капитале банка соответственно. Они передали свои доли другому бенефициару — Андрею Косогову.

Милена Костерева