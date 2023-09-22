Ставки не идут на повышение

Российские банки не верят, что нынешняя ключевая ставка сохранится надолго. 15 сентября регулятор изменил показатель, подняв его на 1%, до 13%. Однако, как рассказали “Ъ FM” в компании «Финуслуги», кредитные организации не спешат переписывать условия по вкладам и займам. Изменения анонсировали лишь несколько крупных игроков. Чем это можно объяснить? И стоит ли подождать, чтобы найти более выгодное предложение? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О росте доходности заявили только несколько крупных кредиторов, например, Совкомбанк, Росбанк и «Ренессанс банк». Однако в большинстве случаев речь идет либо о накопительных счетах, либо спецпредложениях.

Рост ставок по депозитам анонсировал и Сбер, но, по словам его главы Германа Грефа, оно будет незначительным, лишь 0,3%, а условия начнут действовать только с 25 сентября.

В прошлый раз, в августе, когда ключевая ставка выросла сразу на 3,5%, реакция была более оживленной. Почему сейчас не так, объяснил управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин:

«Действительно, мы видим, что банки сейчас неактивно идут на повышение ставок по депозитам. Большая часть игроков считает, что повышение ключевой ставки носит краткосрочный характер.

Если посмотреть, то условия по кредитам тоже пока еще не изменились. Поэтому банки сейчас только краткосрочные депозиты поднимают, и то в меньшей степени, и не выдают займы населению на долгие сроки по высоким ставкам, потому что иначе им придется то фондирование по дорогим деньгам выдавать уже в дорогие кредиты».

В пользу этой гипотезы говорят еще несколько аргументов. ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк и Московский кредитный банк заявили, что пока оценивают ситуацию на рынке и при необходимости скорректируют ставки.

Возможно, главным драйвером стал обновленный прогноз ЦБ. Раньше регулятор считал, что кредитование в России вырастет в этом году в каждом сегменте минимум на 16%, а ипотека вообще на 21%. Сейчас прогноз на этот год улучшен, а вот на 2024-й, наоборот, снижен.

Значит, если банкам не грозит повышенный спрос на кредиты, деньги от населения можно не привлекать, заключает гендиректор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев:

«Прежде всего вкладами они фондируют розничное кредитование. Оно чуть замедляется сейчас, соответственно, фондирование за счет депозитов все равно будет, скорее всего, даже расти, но совершенно другими темпами.

Так что поддерживать приток вкладчиков на высоком уровне смысла особо нет.

Банки не могут не среагировать, но степень повышения очень часто бывает гораздо меньше, чем непосредственно показатель ключевой ставки. То есть сейчас увеличение ставок по депозитам не догонит по абсолютному размеру рост ключевой ставки».

В итоге, по данным «Финуслуг», к 18 сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках на три месяца составила 10,5%. На более длительный срок доходность оказалась еще меньше. Значит, игроки действительно ждут, что стоимость денег может измениться.

Экономист Игорь Николаев с такой точкой зрения согласен. По его мнению, ставки еще подрастут:

«Неопределенность с инфляцией, с ключевой ставкой очень высока. Эти показатели продолжают расти.

Мы видим, что происходит на рынке топлива, а топливная составляющая ценнее каждого продукта и услуги. Это значит, что инфляция может ускориться. И если это так, конечно, ключевую ставку Центробанк будет дальше поднимать».

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала высокие ставки «на продолжительное время». По ее словам, ситуации 2014-го и 2022-го годов, когда регулятор после кризиса быстро смягчал кредитную политику, не повторятся.

В этот раз ЦБ будет поддерживать ключевую ставку на высоких значениях до тех пор, пока не убедится в устойчивом характере замедления роста цен. На бумаге это выглядит так: средняя ключевая ставка на ближайшие два года составит около 10%.

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