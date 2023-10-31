Президент Израиля считает беспорядки в Дагестане контролируемым антисемитизмом

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы. По его мнению, это был «контролируемый антисемитизм».

«Они (беспорядки.— "Ъ") шокируют и вызывают крайнее беспокойство»,— сказал господин Герцог Die Welt (цитата по ТАСС). «Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый»,— добавил он. Президент Израиля считает, что события в Махачкале были «похожи на погром».

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы. Группа протестующих против прибытия рейса из Тель-Авива ворвалась в аэропорт, их вытесняли сотрудники полиции. Пострадали больше 20 человек, включая полицейских. Задержаны больше 80 участников беспорядков. Федеральные и региональные власти, религиозные деятели и организации осудили участников беспорядков. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем западные спецслужбы. США это отвергли.

О расследовании уголовного дела — в материале «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Леонид Уварчев