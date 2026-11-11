Red Wings опровергла данные о задымлении на борту рейса из Москвы в Тель-Авив
Информация о задымлении на борту самолета, следовавшего из Москвы в Тель-Авив 5 ноября, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе выполнявшей рейс авиакомпании Red Wings.
«Во время полета в районе передней бортовой кухни появился посторонний запах. Экипаж проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводку и динамики в салоне. Признаков задымления или возгорания обнаружено не было»,— заявил перевозчик.
По данным Red Wings, самолет благополучно завершил рейс. Затем на судне провели дополнительную техническую проверку, и оно уже вернулось к полетам, заверила авиакомпания.
О задымлении на борту самолета Ту-214 авиакомпании Red Wings сегодня утром писал Telegram-канал Shot. Из публикации следует, что воздушное судно летело из московского аэропорта Жуковский в Тель-Авив. Причиной ЧП, по данным Shot, стал динамик оповещения пассажиров. Он расположен под салонной обшивкой в районе багажных полок.