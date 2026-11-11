Роспотребнадзор начал расследование после случая кори в МГУ
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ имени М. В. Ломоносова: у одного из студентов выявили корь. Об этом сообщило московское управление ведомства в Telegram-канале. Специалисты территориального отдела по Западному административному округу установили, кто контактировал с заболевшим.
Руководство университета получило предписание о противоэпидемических мерах в учебном корпусе. Оно предусматривает ограничение очных занятий для студентов и преподавателей, у которых нет сведений о прививках против кори или перенесенном заболевании. Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.
Администрация МГУ решила перевести на дистанционный формат студентов и сотрудников факультета, получивших одну прививку от кори, а также тех, у кого нет сведений о вакцинации. Экстренную вакцинацию проводят городская поликлиника № 209 департамента здравоохранения Москвы и университетская поликлиника МГУ.