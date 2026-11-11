Роспотребнадзор начал расследование после случая кори в МГУ

Руководство университета получило предписание о противоэпидемических мерах в учебном корпусе. Оно предусматривает ограничение очных занятий для студентов и преподавателей, у которых нет сведений о прививках против кори или перенесенном заболевании. Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.