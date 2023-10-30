США сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи

Представители Белого дома и Госдепартамента США Джон Кирби и Мэттью Миллер на разных брифингах сравнили беспорядки в аэропорту в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи. Господин Кирби отверг причастность к этим событиям Запада, господин Миллер призвал привлечь участников беспорядков к ответственности.

Слово «погром» вошло во многие европейские языки из-за еврейских погромов в Российской империи. Они происходили в Одессе, Николаеве, Кишиневе, Гомеле, Мелитополе, Ростове-на-Дону и других городах страны.

«Некоторые люди сравнивают это с погромами конца XIX и начала XX века, и я думаю, это, вероятно, подходящее описание»,— сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома (цитата по AFP).

Господин Кирби также прокомментировал утверждение президента Владимира Путина, что беспорядки были инспирированы через соцсети западными спецслужбами. Представитель Белого дома назвал это «классической российской риторикой». «Запад не имеет к этому никакого отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание»,— добавил он.

На другом брифинге господин Миллер также сравнил события в Дагестане с погромами. «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям. Я видел видео... по моему мнению, это выглядело как погромы»,— сказал он. (трансляция велась на YouTube-канале Госдепа). Представитель Госдепартамента призвал российские власти «публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

Накануне, 29 октября, антисемитские выступления прошли в Махачкале, Хасавюрте, Черкесске и Нальчике. В Махачкале протестующие ворвались в аэропорт, его работа была временно приостановлена. Пострадали больше 20 человек. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию в Дагестане, заявил, что Украина «под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России».

О реакции президента на ситуацию в Дагестане — в материале «Ъ» «Погром и молнии».

Леонид Уварчев