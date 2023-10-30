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Коммерсантъ FM
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США сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи

Белый дом отверг причастность Запада к беспорядкам в Махачкале

Представители Белого дома и Госдепартамента США Джон Кирби и Мэттью Миллер на разных брифингах сравнили беспорядки в аэропорту в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи. Господин Кирби отверг причастность к этим событиям Запада, господин Миллер призвал привлечь участников беспорядков к ответственности.

Слово «погром» вошло во многие европейские языки из-за еврейских погромов в Российской империи. Они происходили в Одессе, Николаеве, Кишиневе, Гомеле, Мелитополе, Ростове-на-Дону и других городах страны.

«Некоторые люди сравнивают это с погромами конца XIX и начала XX века, и я думаю, это, вероятно, подходящее описание»,— сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома (цитата по AFP).

Господин Кирби также прокомментировал утверждение президента Владимира Путина, что беспорядки были инспирированы через соцсети западными спецслужбами. Представитель Белого дома назвал это «классической российской риторикой». «Запад не имеет к этому никакого отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание»,— добавил он.

На другом брифинге господин Миллер также сравнил события в Дагестане с погромами. «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям. Я видел видео... по моему мнению, это выглядело как погромы»,— сказал он. (трансляция велась на YouTube-канале Госдепа). Представитель Госдепартамента призвал российские власти «публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

Накануне, 29 октября, антисемитские выступления прошли в Махачкале, Хасавюрте, Черкесске и Нальчике. В Махачкале протестующие ворвались в аэропорт, его работа была временно приостановлена. Пострадали больше 20 человек. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию в Дагестане, заявил, что Украина «под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России».

О реакции президента на ситуацию в Дагестане — в материале «Ъ» «Погром и молнии».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

История массового уничтожения

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Первые погромы происходили еще в эллинистической Александрии в III веке до нашей эры, но началом бедствий еврейского народа считается 70 год н.э., когда Иудея восстала против римского владычества. Во время подавления восстания императором Титом Иерусалим вместе с главной еврейской святыней — Вторым Храмом — был разрушен. Десятки тысяч евреев были проданы в рабство в разные страны, значительная часть остальных, спасаясь от преследования, рассеялась по средиземноморским провинциям империи

Первые погромы происходили еще в эллинистической Александрии в III веке до нашей эры, но началом бедствий еврейского народа считается 70 год н.э., когда Иудея восстала против римского владычества. Во время подавления восстания императором Титом Иерусалим вместе с главной еврейской святыней — Вторым Храмом — был разрушен. Десятки тысяч евреев были проданы в рабство в разные страны, значительная часть остальных, спасаясь от преследования, рассеялась по средиземноморским провинциям империи

Фото: Wikipedia

Пока римляне оставались сравнительно веротерпимыми язычниками, дискриминации евреев по религиозному признаку почти не было. Ситуация изменилась, когда император Константин принял христианство, и римляне стали преследовать иноверцев. После провозглашения христианства государственной религией император Феодосий (на фото) запретил евреям занимать государственные должности и служить в армии, конфисковал значительную часть синагог, а оставшиеся запретил ремонтировать

Пока римляне оставались сравнительно веротерпимыми язычниками, дискриминации евреев по религиозному признаку почти не было. Ситуация изменилась, когда император Константин принял христианство, и римляне стали преследовать иноверцев. После провозглашения христианства государственной религией император Феодосий (на фото) запретил евреям занимать государственные должности и служить в армии, конфисковал значительную часть синагог, а оставшиеся запретил ремонтировать

Фото: Wikipedia

В средние века с ростом влияния церкви антисемитизм распространялся по всей христианской Европе. Пика преследование евреев достигло во время Крестовых походов, когда весь континент был охвачен религиозным фанатизмом. Массовые погромы (они также известны как «Германский крестовый поход») начались, еще когда крестоносцы только выступали в Святую землю. Их жертвами стали еврейские общины Восточной Франции и Западной Германии. За май-июнь 1096 года было убито от 5 до 12 тыс. евреев. Когда тремя годами позже крестоносцы отбили у мусульман Иерусалим, все еврейское население города было вырезано

В средние века с ростом влияния церкви антисемитизм распространялся по всей христианской Европе. Пика преследование евреев достигло во время Крестовых походов, когда весь континент был охвачен религиозным фанатизмом. Массовые погромы (они также известны как «Германский крестовый поход») начались, еще когда крестоносцы только выступали в Святую землю. Их жертвами стали еврейские общины Восточной Франции и Западной Германии. За май-июнь 1096 года было убито от 5 до 12 тыс. евреев. Когда тремя годами позже крестоносцы отбили у мусульман Иерусалим, все еврейское население города было вырезано

Фото: Wikipedia

В XII веке в Англии зародился один из самых известных мифов о преступлениях евреев — «кровавый навет». В 1154 году в городе Норвич был убит 12-летний ученик дубильщика кож Уильям. На фоне антисемитских настроений эпохи Крестовых походов у местных жителей родилась версия о том, что убийство в ритуальных целях совершили местные евреи. Эту версию поддержал и распространил в книге «Жизнь и чудеса Уильяма Норвичского» монах Томас Монмутский. Уильям не был официально канонизирован, но долго почитался в Англии как святой (на фото — фреска с его изображением начала XVI века из собора в Саффолке), а миф о ритуальных убийствах христианских детей сопровождает евреев до сих пор

В XII веке в Англии зародился один из самых известных мифов о преступлениях евреев — «кровавый навет». В 1154 году в городе Норвич был убит 12-летний ученик дубильщика кож Уильям. На фоне антисемитских настроений эпохи Крестовых походов у местных жителей родилась версия о том, что убийство в ритуальных целях совершили местные евреи. Эту версию поддержал и распространил в книге «Жизнь и чудеса Уильяма Норвичского» монах Томас Монмутский. Уильям не был официально канонизирован, но долго почитался в Англии как святой (на фото — фреска с его изображением начала XVI века из собора в Саффолке), а миф о ритуальных убийствах христианских детей сопровождает евреев до сих пор

Фото: Wikimedia

В Средние века редкое стихийное бедствие обходилось без обвинений в адрес евреев. Погромами сопровождалась и самая страшная в истории эпидемия чумы — «Черная смерть» 1346-1353 годов, унесшая жизни 40-50% населения Европы. По всему континенту распространялись слухи, что в эпидемии виноваты евреи, отравлявшие колодцы, сотни еврейских общин было уничтожено. Папа Клемент VI выпустил специальный указ, запрещавший католикам преследовать евреев по этому обвинению, но это не помешало спустя два месяца жителям Страсбурга, даже не затронутого чумой, сжечь 900 городских евреев

В Средние века редкое стихийное бедствие обходилось без обвинений в адрес евреев. Погромами сопровождалась и самая страшная в истории эпидемия чумы — «Черная смерть» 1346-1353 годов, унесшая жизни 40-50% населения Европы. По всему континенту распространялись слухи, что в эпидемии виноваты евреи, отравлявшие колодцы, сотни еврейских общин было уничтожено. Папа Клемент VI выпустил специальный указ, запрещавший католикам преследовать евреев по этому обвинению, но это не помешало спустя два месяца жителям Страсбурга, даже не затронутого чумой, сжечь 900 городских евреев

Фото: Wikimedia

Хотя на Руси первый известный еврейский погром произошел в 1113 году в Киеве, в целом до XVIII века доля еврейского населения была ничтожной. Но после разделов Польши в царствование Екатерины II (на фото — аллегорическая гравюра, изображающая раздел) к империи были присоединены территории, на которых проживало около миллиона евреев. В один момент Россия стала страной с самым большим еврейским населением в мире. Уже при Екатерине была введена черта оседлости: евреям было запрещено жить вне пределов современной Украины и Белоруссии, предписано селиться в специально определенных городах (в сельской местности жить также запрещалось). По мере того как еврейское население росло (к концу XIX века оно составляло уже около 5 млн человек), их права на выбор места жительства, профессии, получение образования все больше ограничивались

Хотя на Руси первый известный еврейский погром произошел в 1113 году в Киеве, в целом до XVIII века доля еврейского населения была ничтожной. Но после разделов Польши в царствование Екатерины II (на фото — аллегорическая гравюра, изображающая раздел) к империи были присоединены территории, на которых проживало около миллиона евреев. В один момент Россия стала страной с самым большим еврейским населением в мире. Уже при Екатерине была введена черта оседлости: евреям было запрещено жить вне пределов современной Украины и Белоруссии, предписано селиться в специально определенных городах (в сельской местности жить также запрещалось). По мере того как еврейское население росло (к концу XIX века оно составляло уже около 5 млн человек), их права на выбор места жительства, профессии, получение образования все больше ограничивались

Фото: Wikimedia

Несмотря на прогресс, антисемитизм в Европе не исчезал, а принимал новые формы. Главным событием в спорах о «еврейском вопросе» в XIX веке стало «дело Дрейфуса». В 1894 году еврей Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба, был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке. Документ, сыгравший решающую роль в процессе, был подделан следствием с одобрения министра обороны Огюста Мерсье. Но спустя два года обнаружились улики, свидетельствующие о виновности другого офицера, Фердинанда Эстерхази. В начале 1898 года писатель Эмиль Золя написал президенту Франции Феликсу Фору знаменитое письмо «Я обвиняю», в котором обвинял французское правительство в том, что суд был несправедливым, а мотивацией судей и правительства были антисемитизм и желание выгородить имевшего аристократическое происхождение Эстерхази. Процесс был возобновлен и длился несколько лет, в течение которых был главным новостным поводом для французской прессы, разделив всю страну на два лагеря. В 1906 году все обвинения с Дрейфуса были сняты. Процесс повлиял на всю дальнейшую историю Франции, закрыв дорогу к власти в стране монархистско-клерикальным политикам на ближайшие 40 лет

Несмотря на прогресс, антисемитизм в Европе не исчезал, а принимал новые формы. Главным событием в спорах о «еврейском вопросе» в XIX веке стало «дело Дрейфуса». В 1894 году еврей Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба, был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке. Документ, сыгравший решающую роль в процессе, был подделан следствием с одобрения министра обороны Огюста Мерсье. Но спустя два года обнаружились улики, свидетельствующие о виновности другого офицера, Фердинанда Эстерхази. В начале 1898 года писатель Эмиль Золя написал президенту Франции Феликсу Фору знаменитое письмо «Я обвиняю», в котором обвинял французское правительство в том, что суд был несправедливым, а мотивацией судей и правительства были антисемитизм и желание выгородить имевшего аристократическое происхождение Эстерхази. Процесс был возобновлен и длился несколько лет, в течение которых был главным новостным поводом для французской прессы, разделив всю страну на два лагеря. В 1906 году все обвинения с Дрейфуса были сняты. Процесс повлиял на всю дальнейшую историю Франции, закрыв дорогу к власти в стране монархистско-клерикальным политикам на ближайшие 40 лет

Фото: Bibliothèque nationale de France

В России тем временем антисемитские настроения, поощрявшиеся государством, только нарастали. Самая крупная волна еврейских погромов, после которых слово «pogrom» и вошло во все европейские языки, прошла по стране во время революции 1905-1907 годов. Евреи, надеясь завоевать права, которых они были лишены, активно участвовали в революционных событиях, а власти или не препятствовали погромщикам, или прямо поддерживали их действия. Только в октябре 1905 года произошло 690 погромов в 110 населенных пунктах, в ходе которых было убито 800 евреев &lt;br> На фото: картина Моисея Маймона «Опять на родине» (1906), изображающая солдата, вернувшегося с Русско-японской войны и обнаружившего свой дом разграбленным погромщиками

В России тем временем антисемитские настроения, поощрявшиеся государством, только нарастали. Самая крупная волна еврейских погромов, после которых слово «pogrom» и вошло во все европейские языки, прошла по стране во время революции 1905-1907 годов. Евреи, надеясь завоевать права, которых они были лишены, активно участвовали в революционных событиях, а власти или не препятствовали погромщикам, или прямо поддерживали их действия. Только в октябре 1905 года произошло 690 погромов в 110 населенных пунктах, в ходе которых было убито 800 евреев
На фото: картина Моисея Маймона «Опять на родине» (1906), изображающая солдата, вернувшегося с Русско-японской войны и обнаружившего свой дом разграбленным погромщиками

Фото: Wikipedia

Российским, не менее громким, аналогом «дела Дрейфуса» стало «дело Бейлиса». В марте 1911 года, спустя месяц после того как в Государственной думе началось обсуждение закона об отмене части ограничений в отношении евреев, в Киеве был обнаружен обескровленный труп 12-летнего мальчика Андрея Ющинского. В первые же дни распространилась версия, по которой мальчика убили евреи, чтобы взять его кровь для приготовления мацы. Эта версия была принята следствием как основная и активно раздувалась правыми изданиями и политиками. В июле 1911 года по обвинению в убийстве был арестован приказчик кирпичного завода Менахем Бейлис. Дело вызвало широкий резонанс, российская и мировая общественность выступила с протестами. На процессе, который начался только в 1913 году, Бейлис был оправдан судом присяжных при равенстве голосов (6 против 6)

Российским, не менее громким, аналогом «дела Дрейфуса» стало «дело Бейлиса». В марте 1911 года, спустя месяц после того как в Государственной думе началось обсуждение закона об отмене части ограничений в отношении евреев, в Киеве был обнаружен обескровленный труп 12-летнего мальчика Андрея Ющинского. В первые же дни распространилась версия, по которой мальчика убили евреи, чтобы взять его кровь для приготовления мацы. Эта версия была принята следствием как основная и активно раздувалась правыми изданиями и политиками. В июле 1911 года по обвинению в убийстве был арестован приказчик кирпичного завода Менахем Бейлис. Дело вызвало широкий резонанс, российская и мировая общественность выступила с протестами. На процессе, который начался только в 1913 году, Бейлис был оправдан судом присяжных при равенстве голосов (6 против 6)

Фото: Wikipedia

Кульминация европейского антисемитизма наступила во время правления нацистов в Германии. Сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году новая власть начала принимать дискриминационные законы, постепенно лишившие евреев всех гражданских прав. Первой открыто насильственной акцией против евреев стала ночь 9 ноября 1938 года, вошедшая в историю как «Хрустальная ночь». После того, как польский еврей Гершель Гриншпан застрелил в Париже сотрудника посольства Германии Эрнста фом Рата в знак протеста против выдворения из страны своей семьи, нацисты организовали в Германии серию погромов, в которой погибли, по разным оценкам, от 36 до 100 человек

Кульминация европейского антисемитизма наступила во время правления нацистов в Германии. Сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году новая власть начала принимать дискриминационные законы, постепенно лишившие евреев всех гражданских прав. Первой открыто насильственной акцией против евреев стала ночь 9 ноября 1938 года, вошедшая в историю как «Хрустальная ночь». После того, как польский еврей Гершель Гриншпан застрелил в Париже сотрудника посольства Германии Эрнста фом Рата в знак протеста против выдворения из страны своей семьи, нацисты организовали в Германии серию погромов, в которой погибли, по разным оценкам, от 36 до 100 человек

Фото: AP

Если до начала Второй мировой войны нацисты считали, что достаточно будет выселить все еврейское население с территории Рейха, то после оккупации Польши и начала в 1941 году войны с СССР Гитлер пришел к выводу, что евреев необходимо уничтожить. Сначала евреи, захваченные на оккупированных территориях, массово расстреливались (на фото — расстрел немецкой айнзатцгруппой евреев на окраине Каунаса). А после прошедшей в январе 1942 года Ваннзейской конференции, на которой было утверждено «окончательное решение еврейского вопроса», началась организация специализированных лагерей уничтожения. Всего в 1941-45 годах было уничтожено около 6 млн европейских евреев

Если до начала Второй мировой войны нацисты считали, что достаточно будет выселить все еврейское население с территории Рейха, то после оккупации Польши и начала в 1941 году войны с СССР Гитлер пришел к выводу, что евреев необходимо уничтожить. Сначала евреи, захваченные на оккупированных территориях, массово расстреливались (на фото — расстрел немецкой айнзатцгруппой евреев на окраине Каунаса). А после прошедшей в январе 1942 года Ваннзейской конференции, на которой было утверждено «окончательное решение еврейского вопроса», началась организация специализированных лагерей уничтожения. Всего в 1941-45 годах было уничтожено около 6 млн европейских евреев

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

В уничтожении евреев немцам активно помогали местные коллаборационисты. В киевском Бабьем Яру, где было убито около 70 тыс. человек, евреев вместе с войсками СС расстреливали силы украинской «вспомогательной полиции». Для польской общественности в 2001 году стала шоком опубликованная историком Яном Томашем Гроссом книга «Соседи». В ней было доказано, что погром в польском местечке Едвабне в июле 1941 года (на фото), в ходе которого было заживо сожжено более трехсот евреев, был организован местными жителями без указания и содействия немецких властей

В уничтожении евреев немцам активно помогали местные коллаборационисты. В киевском Бабьем Яру, где было убито около 70 тыс. человек, евреев вместе с войсками СС расстреливали силы украинской «вспомогательной полиции». Для польской общественности в 2001 году стала шоком опубликованная историком Яном Томашем Гроссом книга «Соседи». В ней было доказано, что погром в польском местечке Едвабне в июле 1941 года (на фото), в ходе которого было заживо сожжено более трехсот евреев, был организован местными жителями без указания и содействия немецких властей

Фото: Jewish Historical Institute

После окончания Второй мировой войны центром мирового антисемитизма стал Ближний Восток. Первая арабо-израильская война началась на следующий день после принятия резолюции ООН об образовании государства Израиль. С тех пор между Израилем и его арабскими соседями произошло пять полномасштабных военных конфликтов

После окончания Второй мировой войны центром мирового антисемитизма стал Ближний Восток. Первая арабо-израильская война началась на следующий день после принятия резолюции ООН об образовании государства Израиль. С тех пор между Израилем и его арабскими соседями произошло пять полномасштабных военных конфликтов

Фото: AP / Pringle

Попытки урегулирования арабо-израильского конфликта в последние двадцать лет не приносят ощутимых результатов. То тлеющее, то, как сейчас, разгорающееся противостояние, продолжает оставаться основным оправданием своей позиции для антисемитски настроенных людей по всему миру

Попытки урегулирования арабо-израильского конфликта в последние двадцать лет не приносят ощутимых результатов. То тлеющее, то, как сейчас, разгорающееся противостояние, продолжает оставаться основным оправданием своей позиции для антисемитски настроенных людей по всему миру

Фото: Reuters

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Первые погромы происходили еще в эллинистической Александрии в III веке до нашей эры, но началом бедствий еврейского народа считается 70 год н.э., когда Иудея восстала против римского владычества. Во время подавления восстания императором Титом Иерусалим вместе с главной еврейской святыней — Вторым Храмом — был разрушен. Десятки тысяч евреев были проданы в рабство в разные страны, значительная часть остальных, спасаясь от преследования, рассеялась по средиземноморским провинциям империи

Фото: Wikipedia

Пока римляне оставались сравнительно веротерпимыми язычниками, дискриминации евреев по религиозному признаку почти не было. Ситуация изменилась, когда император Константин принял христианство, и римляне стали преследовать иноверцев. После провозглашения христианства государственной религией император Феодосий (на фото) запретил евреям занимать государственные должности и служить в армии, конфисковал значительную часть синагог, а оставшиеся запретил ремонтировать

Фото: Wikipedia

В средние века с ростом влияния церкви антисемитизм распространялся по всей христианской Европе. Пика преследование евреев достигло во время Крестовых походов, когда весь континент был охвачен религиозным фанатизмом. Массовые погромы (они также известны как «Германский крестовый поход») начались, еще когда крестоносцы только выступали в Святую землю. Их жертвами стали еврейские общины Восточной Франции и Западной Германии. За май-июнь 1096 года было убито от 5 до 12 тыс. евреев. Когда тремя годами позже крестоносцы отбили у мусульман Иерусалим, все еврейское население города было вырезано

Фото: Wikipedia

В XII веке в Англии зародился один из самых известных мифов о преступлениях евреев — «кровавый навет». В 1154 году в городе Норвич был убит 12-летний ученик дубильщика кож Уильям. На фоне антисемитских настроений эпохи Крестовых походов у местных жителей родилась версия о том, что убийство в ритуальных целях совершили местные евреи. Эту версию поддержал и распространил в книге «Жизнь и чудеса Уильяма Норвичского» монах Томас Монмутский. Уильям не был официально канонизирован, но долго почитался в Англии как святой (на фото — фреска с его изображением начала XVI века из собора в Саффолке), а миф о ритуальных убийствах христианских детей сопровождает евреев до сих пор

Фото: Wikimedia

В Средние века редкое стихийное бедствие обходилось без обвинений в адрес евреев. Погромами сопровождалась и самая страшная в истории эпидемия чумы — «Черная смерть» 1346-1353 годов, унесшая жизни 40-50% населения Европы. По всему континенту распространялись слухи, что в эпидемии виноваты евреи, отравлявшие колодцы, сотни еврейских общин было уничтожено. Папа Клемент VI выпустил специальный указ, запрещавший католикам преследовать евреев по этому обвинению, но это не помешало спустя два месяца жителям Страсбурга, даже не затронутого чумой, сжечь 900 городских евреев

Фото: Wikimedia

Хотя на Руси первый известный еврейский погром произошел в 1113 году в Киеве, в целом до XVIII века доля еврейского населения была ничтожной. Но после разделов Польши в царствование Екатерины II (на фото — аллегорическая гравюра, изображающая раздел) к империи были присоединены территории, на которых проживало около миллиона евреев. В один момент Россия стала страной с самым большим еврейским населением в мире. Уже при Екатерине была введена черта оседлости: евреям было запрещено жить вне пределов современной Украины и Белоруссии, предписано селиться в специально определенных городах (в сельской местности жить также запрещалось). По мере того как еврейское население росло (к концу XIX века оно составляло уже около 5 млн человек), их права на выбор места жительства, профессии, получение образования все больше ограничивались

Фото: Wikimedia

Несмотря на прогресс, антисемитизм в Европе не исчезал, а принимал новые формы. Главным событием в спорах о «еврейском вопросе» в XIX веке стало «дело Дрейфуса». В 1894 году еврей Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба, был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке. Документ, сыгравший решающую роль в процессе, был подделан следствием с одобрения министра обороны Огюста Мерсье. Но спустя два года обнаружились улики, свидетельствующие о виновности другого офицера, Фердинанда Эстерхази. В начале 1898 года писатель Эмиль Золя написал президенту Франции Феликсу Фору знаменитое письмо «Я обвиняю», в котором обвинял французское правительство в том, что суд был несправедливым, а мотивацией судей и правительства были антисемитизм и желание выгородить имевшего аристократическое происхождение Эстерхази. Процесс был возобновлен и длился несколько лет, в течение которых был главным новостным поводом для французской прессы, разделив всю страну на два лагеря. В 1906 году все обвинения с Дрейфуса были сняты. Процесс повлиял на всю дальнейшую историю Франции, закрыв дорогу к власти в стране монархистско-клерикальным политикам на ближайшие 40 лет

Фото: Bibliothèque nationale de France

В России тем временем антисемитские настроения, поощрявшиеся государством, только нарастали. Самая крупная волна еврейских погромов, после которых слово «pogrom» и вошло во все европейские языки, прошла по стране во время революции 1905-1907 годов. Евреи, надеясь завоевать права, которых они были лишены, активно участвовали в революционных событиях, а власти или не препятствовали погромщикам, или прямо поддерживали их действия. Только в октябре 1905 года произошло 690 погромов в 110 населенных пунктах, в ходе которых было убито 800 евреев
На фото: картина Моисея Маймона «Опять на родине» (1906), изображающая солдата, вернувшегося с Русско-японской войны и обнаружившего свой дом разграбленным погромщиками

Фото: Wikipedia

Российским, не менее громким, аналогом «дела Дрейфуса» стало «дело Бейлиса». В марте 1911 года, спустя месяц после того как в Государственной думе началось обсуждение закона об отмене части ограничений в отношении евреев, в Киеве был обнаружен обескровленный труп 12-летнего мальчика Андрея Ющинского. В первые же дни распространилась версия, по которой мальчика убили евреи, чтобы взять его кровь для приготовления мацы. Эта версия была принята следствием как основная и активно раздувалась правыми изданиями и политиками. В июле 1911 года по обвинению в убийстве был арестован приказчик кирпичного завода Менахем Бейлис. Дело вызвало широкий резонанс, российская и мировая общественность выступила с протестами. На процессе, который начался только в 1913 году, Бейлис был оправдан судом присяжных при равенстве голосов (6 против 6)

Фото: Wikipedia

Кульминация европейского антисемитизма наступила во время правления нацистов в Германии. Сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году новая власть начала принимать дискриминационные законы, постепенно лишившие евреев всех гражданских прав. Первой открыто насильственной акцией против евреев стала ночь 9 ноября 1938 года, вошедшая в историю как «Хрустальная ночь». После того, как польский еврей Гершель Гриншпан застрелил в Париже сотрудника посольства Германии Эрнста фом Рата в знак протеста против выдворения из страны своей семьи, нацисты организовали в Германии серию погромов, в которой погибли, по разным оценкам, от 36 до 100 человек

Фото: AP

Если до начала Второй мировой войны нацисты считали, что достаточно будет выселить все еврейское население с территории Рейха, то после оккупации Польши и начала в 1941 году войны с СССР Гитлер пришел к выводу, что евреев необходимо уничтожить. Сначала евреи, захваченные на оккупированных территориях, массово расстреливались (на фото — расстрел немецкой айнзатцгруппой евреев на окраине Каунаса). А после прошедшей в январе 1942 года Ваннзейской конференции, на которой было утверждено «окончательное решение еврейского вопроса», началась организация специализированных лагерей уничтожения. Всего в 1941-45 годах было уничтожено около 6 млн европейских евреев

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

В уничтожении евреев немцам активно помогали местные коллаборационисты. В киевском Бабьем Яру, где было убито около 70 тыс. человек, евреев вместе с войсками СС расстреливали силы украинской «вспомогательной полиции». Для польской общественности в 2001 году стала шоком опубликованная историком Яном Томашем Гроссом книга «Соседи». В ней было доказано, что погром в польском местечке Едвабне в июле 1941 года (на фото), в ходе которого было заживо сожжено более трехсот евреев, был организован местными жителями без указания и содействия немецких властей

Фото: Jewish Historical Institute

После окончания Второй мировой войны центром мирового антисемитизма стал Ближний Восток. Первая арабо-израильская война началась на следующий день после принятия резолюции ООН об образовании государства Израиль. С тех пор между Израилем и его арабскими соседями произошло пять полномасштабных военных конфликтов

Фото: AP / Pringle

Попытки урегулирования арабо-израильского конфликта в последние двадцать лет не приносят ощутимых результатов. То тлеющее, то, как сейчас, разгорающееся противостояние, продолжает оставаться основным оправданием своей позиции для антисемитски настроенных людей по всему миру

Фото: Reuters

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