Демократы нашли нового Кеннеди

Далеко немаловажный фактор заключается в том, что он является сенатором от штата Джорджия. Президентские выборы 2020-го и 2024-го годов были тем, что называется swing state (шансы кандидатов от двух партий были практически равны). Обычно штат голосует на президентских выборах за своего человека. Поэтому, если Оссофф станет кандидатом, у демократов есть очень серьезная причина забрать Джорджию. А рядом с этим штатом находятся другие важные: Северная и Южная Каролина. Последняя только что избрала себе демократа в качестве сенатора.