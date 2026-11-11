Демократы нашли нового Кеннеди
Кто может стать кандидатом в президенты от Демпартии
Самый молодой сенатор с предками из Российской империи привлек внимание партии, победившей на выборах в Конгресс. 39-летний Джон Оссофф разгромил соперника-республиканца, и теперь к нему присматриваются как к потенциальному кандидату на президентских выборах в 2028-м.
В ходе избирательной кампании в Конгресс Оссоффа приезжал поддержать в Джорджию лично Барак Обама. Сенатора в СМИ называли «новым Обамой», а сам 44-й президент, выступая на митинге, назвал того «новым Кеннеди».
3 ноября он опередил соперника в спорном штате с огромным для американской политики разрывом в 18 пунктов. Оссоффа особенно любят молодые пользователи соцсетей — прежде всего за его яркие выступления. Как пишет Washington Post, окончательного списка кандидатов на будущие праймериз у самих демократов пока нет.
Впрочем, сам Джон Оссофф после промежуточных выборов так и не объявил о планах поучаствовать в гонке за пост главы Белого дома. И назначение его фаворитом только навредит политику, считает политический обозреватель агентства LCB из Вашингтона Андрей Береговский, который несколько раз лично общался с Оссоффом:
«В Америке сейчас очень большой запрос на молодых политиков.
Джон Оссофф обращает внимание на конкретные проблемы, у него такое видение их решения, которое могло бы в теории устроить более широкий круг избирателей и политиков. Это человек, который умеет произнести больше четырех слов и может связать эти слова в предложения. Это может быть очень интересный человек, но при этом он не отдает флером экспертности.
Далеко немаловажный фактор заключается в том, что он является сенатором от штата Джорджия. Президентские выборы 2020-го и 2024-го годов были тем, что называется swing state (шансы кандидатов от двух партий были практически равны). Обычно штат голосует на президентских выборах за своего человека. Поэтому, если Оссофф станет кандидатом, у демократов есть очень серьезная причина забрать Джорджию. А рядом с этим штатом находятся другие важные: Северная и Южная Каролина. Последняя только что избрала себе демократа в качестве сенатора.
Что еще хорошо — это не оторванный от жизни либерал, который не чует глубинной Америки. Джон Оссофф, будучи из Джорджии, может понимать проблемы людей. Но есть проблема: человек, который баллотируется в президенты, не хочет заходить в праймериз фаворитом. Это не та ситуация, в которой он хотел бы оказаться».
Atlantic и New York Times относят Джона Оссоффа к центристскому крылу Демократической партии. Во время избирательной кампании в Сенат политик, критикуя политику Трампа, в основном указывал на коррупцию и зависимость политической системы США от крупных доноров.
Оссофф также не одобрил войну в Иране. И, например, голосовал против отдельных поставок наступательных вооружений Израилю, признавая при этом союзнические отношения Вашингтона и Иерусалима. Хотя сам политик также может не устроить большую часть партии по причине собственного происхождения, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
«У демократов происходит очень сильная сейчас переигровка. До выборов все-таки доминировали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, бывший вице-президент Камала Харрис и экс-министр транспорта США Пит Буттиджич. Но выборы дали толчок целому ряду других кандидатов, и надо сказать, у демократов сейчас примерно 20 кандидатур.
Среди них есть несколько молодых человек, которые напоминают Билла Клинтона, Джимми Картера и Барака Обаму в разных видах.
С одной стороны, за свою кандидатуру борется 39-летний Джон Оссофф — он молод, энергичен. А с другой стороны — губернатор южного штата Кентукки Энди Бешир. У Оссоффа есть одна очень серьезная проблема — у него еврейские корни. На праймериз он должен получить поддержку большинства демократов, особенно большинства активистов, среди которых доминирует молодежь. А у нее сейчас очень сильные антиизраильские, ну и просто антиеврейские настроения».
Разгар внутрипартийных кампаний перед президентскими выборами в США придется на лето 2027-го. Основной сезон праймериз и кокусов — еще через год после этого.
Среди крупных республиканских политиков пока тоже никто не объявлял о выдвижении. Однако в прессе уже активно обсуждают фигуры вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и также нескольких губернаторов «красных» штатов.