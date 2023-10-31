Москву подзаряжают новыми планами

К 2030 году число электромобилей в Москве достигнет 315 тыс., или 6,8% легкового автопарка, после чего пойдет его «самостоятельный активный рост». Такие прогнозы обнародовали в столичном департаменте транспорта, где хотят к этому сроку установить 12,6 тыс. мощных зарядных станций на дорогах города, в торговых центрах, на придомовых территориях и в гаражах. В мэрии рассчитывают, внеся правки в городские градостроительные нормативы, обязать застройщиков смонтировать еще 5,5 тыс. зарядок на паркингах внутри жилых домов. Впрочем, в реальности планов сомневаются и сами чиновники, указывая на высокую стоимость электромобилей в РФ, необходимость перевести на электротягу 60 тыс. городских такси и внести правки в 107 федеральных документов для развития зарядной инфраструктуры в городах.

О планах развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на слушаниях в Мосгордуме рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта Алексей Митяев. Из его доклада следовало, что сейчас в Москве около 5 тыс. легковых электромобилей и 220 городских зарядных станций (ЭЗС), а к концу года их число соответственно составит около 8 тыс. и 350 ЭЗС. По расчетам департамента транспорта Москвы и Москомархитектуры, к 2025 году в городе должно быть 63,7 тыс. электромобилей, к 2027 году — 125,4 тыс., а к 2030 году — около 315 тыс., или 6,8% легкового автопарка. К этому времени, считают чиновники, в столице всего будет насчитываться 4,6 млн легковых машин (сейчас 4 млн). Господин Митяев сослался на опыт ЕС и Китая: «Когда достигается цифра в 5% электрического транспорта, идет самостоятельный активный рост. Задача города и страны — максимально поддерживая, довести эту долю до 5%».

Поддерживать транспорт на электротяге в мэрии собираются, развивая инфраструктуру. Так, в 2021 году столичный мэр Сергей Собянин выделял 130 млн руб. на установку 50 ЭЗС (мощностью 50 кВт). Сейчас в департаменте транспорта рассчитывают смонтировать в городе к 2030 году 12,6 тыс. быстрых (мощностью от 150 кВт) и средне-быстрых (мощностью 50–60 кВт) зарядок. Для этого, по словам чиновников, стоит установить 1,75 тыс. быстрых ЭЗС на улицах (по 200 зарядок ежегодно), 2 тыс. таких устройств на придомовых территориях в жилых комплексах и еще 189 быстрых станций на вылетных магистралях. По словам господина Митяева, такие мощности (до 150 кВт) нужны, чтобы зарядка занимала не более 15 минут, «пока ты покупаешь продукты или берешь кофе». В департаменте также считают необходимым установить до 2030 года 6 тыс. средне-быстрых ЭЗС в гаражных комплексах, 720 устройств смонтировать у ТЦ, ресторанов, офисов и на других «приобъектных» парковках, а еще 356 станций — в «многофункциональных общественных центрах». Наконец, еще 5,5 тыс. самых простых и медленных ЭЗС (мощностью от 11 до 22 кВт) должны появиться на паркингах внутри многоквартирных зданий.

В презентационных материалах департамента говорится, что оснащение зарядками гаражей, «приобъектных» парковок и новостроек должно проходить за счет частных средств. Город, впрочем, готов поучаствовать в покупке быстрых зарядок для существующих жилых комплексов. В столичном департаменте транспорта дали понять, что готовят изменения в постановление правительства Москвы 945-ПП (которым утверждаются нормативы градостроительного проектирования), обязав застройщиков оснащать 10% мест на строящихся паркингах ЭЗС на 11–22 кВт. Каким документом обяжут ставить быстрые станции на придомовых территориях, в материалах департамента не поясняется. Но говорится, что застройщик будет размещать там по 1-2 ЭЗС.

В свою очередь, в Москомархитектуре предлагают внести в постановление 945-ПП нормы обеспеченности зарядными станциями дорожной сети, ТПУ и внутриквартальных проездов, рассчитывая проводить контроль за их исполнением «на этапе разработки проектной документации». В дальнейшем, считают в ведомстве, коррективы могут быть внесены в федеральные СанПиНы и ГОСТы, чем в Москомархитектуре занимаются вместе с Минстроем РФ. Господин Митяев пообещал застройщикам в качестве пряника закладку при реконструкции городских улиц необходимых кабель-каналов и установку трансформаторных станций с расчетом на ЭЗС — «это позволит серьезно сократить стоимость их подключения». Сейчас стоимость «присоединения» чиновник оценил в 5–7 млн руб., желая сократить цифру до «нескольких тысяч».

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников поинтересовался, реальна ли ранее обнародованная цифра в 1 млн электромобилей в Москве к 2035 году. «Статистика показывает, что к этой цифре мы, скорее всего, придем»,— заверил его господин Митяев. Чиновник надеется, что этому способствуют развитие автомобилестроения в РФ, появление отечественных электробатарей для машин и переход на электротягу сервисов каршеринга и такси.

Впрочем, в реальности планов сомневаются и сами чиновники. Зампред Москомархитектуры Сергей Костин пожаловался на нынешнюю среднюю цену электромобиля в РФ в 3 млн руб. (например, «Москвич 3е» продается за 3,3 млн руб.). «Нужна машина с другими стоимостными параметрами»,— считает он. Для развития зарядной инфраструктуры в городах нужно поменять 107 федеральных документов, добавил чиновник, уточнив, что сейчас в работе с Минстроем РФ находится 42 документа. В пример он привел парковочные места, которые по нормативам для электромобилей должны быть на 50% больше, и невозможность монтировать ЭЗС «ниже минус первого этажа». По действующим нормам для размещения «зарядок» в своих комплексах девелоперы должны «разрабатывать спецтехусловия», что господин Костин назвал «кормушкой для пожарных служб». Проблемой чиновник счел и перевод на электротягу 60 тыс. городских такси, уточнив, что сейчас они паркуются во дворах. Правда, в Москомархитектуре уже нашли «130–140 площадок» с прицелом сделать там «что-то вроде зарядных хабов». Упомянул Сергей Костин и придомовые территории, сказав, что «не так дорого» подключить ЭЗС к подстанциям (они есть на каждые 5-6 домов), «но возникает проблема, как эти зарядные места администрировать с учетом нашей заполняемости дворов».

Александр Воронов