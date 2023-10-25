Загадочный российский электрорат

Российский рынок электромобилей и гибридов в 2023 году может достичь 20 тыс. машин, считают в российском представительстве Great Wall, ожидая дальнейшего роста продаж. Компания, как и ряд других игроков из Китая, все активнее выводит на рынок электрифицированные автомобили. Дилеры отмечают, что спрос на электрокары и гибриды по ряду моделей даже превышает предложение, при этом расширение официальных поставок позволит ускорить рост этого рынка и обелить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электрозарядная станция на АЗС в поселке Синявино на 46-м километре Мурманского шоссе (декабрь 2022 года)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Электрозарядная станция на АЗС в поселке Синявино на 46-м километре Мурманского шоссе (декабрь 2022 года)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи электромобилей и гибридов в России в этом году составят около 20 тыс. машин при общем рынке легковых автомобилей в 1,1 млн штук, прогнозируют в Haval. «В 2024 году эта цифра может более чем удвоиться»,— сказал исполнительный директор компании Андрей Акифьев на пресс-конференции Great Wall Motors (материнская компания Haval).

Компания 25 октября вывела на рынок электромобиль Ora 03, а также объявила, что гибриды WEY будут представлены в РФ уже в начале 2024 года. Планы по объемам продаж собственных марок компания не раскрывает.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет прогноз Haval по рынку реалистичным. Он добавляет, что насыщение сегмента официальными предложениями поможет «упорядочить» рынок и решит проблемы с сервисом.

В дилере «Автодом» отмечают, что росту продаж электрокаров способствуют модернизация городской инфраструктуры и комплекс мер господдержки — льготная ставка транспортного налога, а также возможности бесплатного проезда по платным трассам. К 2030 году общее число зарядок для электрокаров увеличится до 72 тыс. штук, добавляют в компании, и инфраструктура в ближайшем будущем перестанет быть сдерживающим фактором при приобретении электромобиля. Кроме того, число электрокаров на автомобильном рынке увеличилось благодаря поставкам по параллельному импорту, напоминают там, отмечая, что игроки из Китая могут занять существенную долю в продажах.

Другой китайский игрок Chery, который также занимает существенную долю российского авторынка, готовится вывести электромобили в РФ в 2024 году. Кроме того, «Моторинвест» представляет в РФ китайский бренд Voyah и выпускает электромобили из Китая под собственным брендом Evolute. Сейчас оба бренда входят в топ продаж на рынке электромобилей. Кроме них, в рейтинг наиболее популярных моделей в сентябре вошли мировые бестселлеры Volkswagen iD.4 и Tesla Model Y, а также китайский Zeekr, следует из данных «Автостата».

За январь—сентябрь в РФ продано 8,75 тыс. новых электромобилей, из которых 1,75 тыс.— в сентябре, подсчитывал «Автостат». По итогам года аналитики агентства ожидают роста рынка примерно вчетверо — до 12–13 тыс. электромобилей (без гибридов).

Электрические модели очень нетребовательны в обслуживании, что делает их покупку более выгодной в сравнении с ДВС, говорит управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин. «Среди наших клиентов минимум 30% делают выбор в пользу гибридных автомобилей, но доля гибридов будет снижаться с развитием инфраструктуры»,— отмечает он. «Продажи электромобилей кратно растут от месяца к месяцу,— добавляет господин Гераськин.— Мы выдадим в октябре в десять раз больше машин, чем в апреле. По факту наше подразделение электрических машин “БорисХоф Вольт” уже сейчас передаст клиентам тот же объем автомобилей, что и дилерский центр официального массбренда». По его словам, сейчас некоторые представительства концернов делают программы поддержки продаж электромобилей в виде лизинга, сниженных процентов по кредитам или бонусов при trade-in.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх говорит, что сохранению стабильно высокого интереса к электромобилям способствуют разнообразие брендов и модельного ряда, вывод большого количества новинок на рынок, а также высокотехнологичное оснащение и технические характеристики самих электрокаров. Также на выбор влияет развитие специальной инфраструктуры для электрических машин. Спрос на отдельные модели, например на гибридные Li L7 и Li L9, сегодня превышает предложение. Как отмечает Сергей Мелюх, гибриды продолжают активно увеличивать свою долю на рынке, которая на сегодня может составлять около 20%. При этом, заключает он, вывод моделей официальными дистрибуторами, безусловно, ускорит развитие рынка, поскольку «поставки физлицами по заниженной таможенной стоимости рискованны и доверия не вызывают».

Ольга Никитина