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Онлайн-дискуссия об экономических эффектах искусственного интеллекта

РЭШ проводит «Просветительские дни» памяти сооснователя института Гура Офера

Сегодня, 30 июня, в 19:00 стартует трансляция второго из цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о макроэкономике, поведенческих финансах, современных технологиях и образовании. В середине июня в Евросоюзе одобрили первый проект Закона об искусственном интеллекте (AI Act). Научный руководитель РЭШ Рубен Ениколопов и профессор РЭШ Иван Стельмах обсудят вызовы, которые ставит перед человечеством развитие ИИ, и перспективы регулирования его полномасштабного внедрения в бизнесе и госуправлении.

Все четыре беседы можно посмотреть в прямом эфире и записи на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в обсуждении, присылайте свои вопросы по заявленным темам через форму обратной связи или оставляйте их в комментариях ниже.

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