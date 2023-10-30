США начали оптовые закупки у Японии морепродуктов в противовес позиции Китая

Соединенные Штаты начали оптом закупать у Японии морепродукты для обеспечения своих военных, базирующихся в этой стране. Об этой инициативе сообщил агентству Reuters посол США в Японии Рам Эмануэль, который отметил, что это решение стало ответом на введение Китаем запрета на японские морепродукты после начала сброса в море предварительно очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Первая партия закупленных у Японии морепродуктов — это тонна морских гребешков. Продукт будет использоваться для питания американских военных на базах, на кораблях, а также для продажи в магазинах и ресторанах на территории этих баз. Кроме того, обсуждается вариант доставки выловленных в водах Японии морских гребешков на американские рыбоперерабатывающие предприятия, а также, отмечает посол, США могут в целом пересмотреть действующие договоры на импорт рыбы из Японии и Китая.

По словам господина Эмануэля, запрет на японские морепродукты — это часть «экономической войны», и Вашингтону следует взглянуть более широко на то, каким образом можно было бы компенсировать этот запрет. Посол отметил, что оптовые закупки японских морепродуктов будут осуществляться «в рамках долгосрочного контракта между ВС США и рыбопромысловыми компаниями в Японии». По его словам, США выбрали проверенный способ сведения на нет экономического принуждения со стороны Китая — «просто приходить на помощь конкретной стране или отрасли». До этого американские военные в Японии вообще не закупали местные морепродукты.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная цунами. Воду, которую затем использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа оператор АЭС Tokyo Electric Power начал сброс очищенной от радиоактивных веществ воды в океан, настаивая на полной безопасности этого для окружающей среды. Против сброса воды выступил Китай, который запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

16 октября ввоз рыбы и морепродуктов из Японии ограничила и Россия. МИД Японии призвал российскую сторону снять ограничения. Между тем в середине октября международная группа ученых взяла образцы рыбы у берегов Японии неподалеку от АЭС «Фукусима-1». Собранные образцы будут направлены в лаборатории КНР, Южной Кореи и Канады для получения независимых и объективных результатов проверки.

Алена Миклашевская