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Коммерсантъ FM
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Уголовное дело о беспорядках в Махачкале передадут в центральный аппарат СКР

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы будет передано в центральный аппарат ведомства. Ранее расследование беспорядков взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Фото: Кадр из видео очевидца

Фото: Кадр из видео очевидца

Как сообщается в Telegram-канале СКР, передача дела в центральный аппарат необходима для обеспечения «полного, объективного и тщательного расследования». В Следственном комитете также рассказали, что сейчас в рамках уголовного дела проходят обыски по месту жительства участников массовых беспорядков, часть из протестующих уже задержаны.

Следователи уже зафиксировали повреждения имущества аэропорта и изъяли записи с камер видеонаблюдения для установления всех участников беспорядков.

Ранее в Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Подробнее об инциденте — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александр Кислов

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