Бастрыкин взял на контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку». Контролировать выполнение поручения будет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что массовые беспорядки в аэропорту были «попыткой дестабилизации ситуации в республике». По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы».

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Подробнее об инциденте — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александр Кислов