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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин взял на контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в Махачкале

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку». Контролировать выполнение поручения будет центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что массовые беспорядки в аэропорту были «попыткой дестабилизации ситуации в республике». По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы».

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Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Подробнее об инциденте — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александр Кислов

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